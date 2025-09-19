Apple rozbiło bank. Konkurencja musi zadowolić się resztkami

Nie jest tajemnicą, że nie tylko Apple planuje wprowadzić na rynek w drugiej połowie 2026 roku swoje pierwsze układy w litografii 2 nm. Również Qualcomm i MediaTek przygotowują się do premiery własnych rozwiązań, starając się dotrzymać kroku konkurentowi. Ostatnia z wymienionych firm ukończyła już nawet projekt pierwszego SoC w tej technologii.

Apple odpowiada aż za 22% przychodów TSMC

Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że rywale mimo wszystko pozostaną w cieniu Apple. Firma z Cupertino miała bowiem zarezerwować ponad połowę początkowych mocy produkcyjnych TSMC dla węzła klasy 2 nm, a dodatkowo "zaklepała" sobie na wyłączność jedną z fabryk na Tajwanie. To pozwoli zapewnić bardzo wysoką podaż chipów.

Dla Qualcomm i MediaTek oznacza to utrudniony dostęp do nowej technologii. Już wcześniej konkurenci Apple mieli rok opóźnienia w stosunku do Amerykanów w rozwoju układów, głównie przez astronomiczne koszty produkcji w procesie 3 nm. Sam koszt przygotowania linii Apple M3 szacowano na miliard dolarów, co dla rywali było barierą nie do przejścia.

Dopiero nowsze, tańsze odmiany procesu 3 nm pozwoliły firmom jak Qualcomm i MediaTek na łatwiejsze wejście w ten segment. Mimo to Apple wciąż pozostaje najważniejszym klientem TSMC. W 2024 roku odpowiadało aż za 22% przychodów firmy, co przełożyło się na 19,4 miliarda dolarów. Nie dziwi więc preferencyjne traktowanie Amerykanów.