Jest pełna lista klientów TSMC dla litografii 2 nm. Brak na niej Intela

TrendForce opublikowało listę pierwszych klientów TSMC, którzy skorzystają z litografii 2 nm. Największym odbiorcą będzie tradycyjnie Apple, które planuje wykorzystać tę technologię w układach SoC z serii A20 dla przyszłych iPhone’ów, w układach M6 napędzających komputery Mac oraz w chipie Vision Pro R2 dla kolejnej generacji gogli AR. Masowa produkcja tych układów ma rozpocząć się w 2026 roku.

Amerykanie chcą postawić na własną litografię Intel 18A

W tym zacnym gronie znalazły się także firmy jak AMD i MediaTek. Czerwoni przygotowują sekcje CCD dla serwerowych procesorów EPYC z rodziny Venice na bazie architektury Zen 6 - tape-out zakończono w kwietniu 2025, a produkcja ruszy w 2026 roku. Z kolei MediaTek zakończył tape-out swojego flagowego układu Dimensity 9600 na początku września, a jego masowa produkcja planowana jest na końcówkę 2026 roku.

Ważnym klientem TSMC pozostaje również NVIDIA, która zamawia jedne z największych chipów pod względem powierzchni. Firma przygotowuje rodzinę Feynman, która zastąpi nadchodzącą serię Rubin. TrendForce wskazuje, że produkcja w litografii 2 nm rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku, ale według dostępnych plotek NVIDIA może zdecydować się na bardziej zaawansowany proces A16 (klasy 1,6 nm).