Jest pełna lista klientów TSMC dla litografii 2 nm. Brak na niej Intela
Czyżby doniesienia o problemach w zakładach Intela były przesadzone? Na to wygląda, ale to nic pewnego - więcej dowiemy się po premierze Panther Lake.
TrendForce opublikowało listę pierwszych klientów TSMC, którzy skorzystają z litografii 2 nm. Największym odbiorcą będzie tradycyjnie Apple, które planuje wykorzystać tę technologię w układach SoC z serii A20 dla przyszłych iPhone’ów, w układach M6 napędzających komputery Mac oraz w chipie Vision Pro R2 dla kolejnej generacji gogli AR. Masowa produkcja tych układów ma rozpocząć się w 2026 roku.
Amerykanie chcą postawić na własną litografię Intel 18A
W tym zacnym gronie znalazły się także firmy jak AMD i MediaTek. Czerwoni przygotowują sekcje CCD dla serwerowych procesorów EPYC z rodziny Venice na bazie architektury Zen 6 - tape-out zakończono w kwietniu 2025, a produkcja ruszy w 2026 roku. Z kolei MediaTek zakończył tape-out swojego flagowego układu Dimensity 9600 na początku września, a jego masowa produkcja planowana jest na końcówkę 2026 roku.
Ważnym klientem TSMC pozostaje również NVIDIA, która zamawia jedne z największych chipów pod względem powierzchni. Firma przygotowuje rodzinę Feynman, która zastąpi nadchodzącą serię Rubin. TrendForce wskazuje, że produkcja w litografii 2 nm rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku, ale według dostępnych plotek NVIDIA może zdecydować się na bardziej zaawansowany proces A16 (klasy 1,6 nm).
To co jednak budzi największe uwagę to fakt, że na omawianej liście brakuje Intela. Niebiescy obecnie korzystają z procesu TSMC N3B (klasy 3 nm) do produkcji fragmentów swoich konsumenckich i serwerowych CPU, lecz w przyszłości zamierzają przejść na własny proces Intel 18A z tranzystorami RibbonFET i technologią PowerVia. Acz problemem pozostaje podobno niski uzysk, co winduje znacząco koszt produkcji.