Tech

Jest pełna lista klientów TSMC dla litografii 2 nm. Brak na niej Intela

Czyżby doniesienia o problemach w zakładach Intela były przesadzone? Na to wygląda, ale to nic pewnego - więcej dowiemy się po premierze Panther Lake.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:07
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Jest pełna lista klientów TSMC dla litografii 2 nm. Brak na niej Intela

TrendForce opublikowało listę pierwszych klientów TSMC, którzy skorzystają z litografii 2 nm. Największym odbiorcą będzie tradycyjnie Apple, które planuje wykorzystać tę technologię w układach SoC z serii A20 dla przyszłych iPhone’ów, w układach M6 napędzających komputery Mac oraz w chipie Vision Pro R2 dla kolejnej generacji gogli AR. Masowa produkcja tych układów ma rozpocząć się w 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amerykanie chcą postawić na własną litografię Intel 18A

W tym zacnym gronie znalazły się także firmy jak AMD i MediaTek. Czerwoni przygotowują sekcje CCD dla serwerowych procesorów EPYC z rodziny Venice na bazie architektury Zen 6 - tape-out zakończono w kwietniu 2025, a produkcja ruszy w 2026 roku. Z kolei MediaTek zakończył tape-out swojego flagowego układu Dimensity 9600 na początku września, a jego masowa produkcja planowana jest na końcówkę 2026 roku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 9 7950X 100-100000514WOF
Procesor AMD Ryzen 9 7950X 100-100000514WOF
0 zł
2099 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099 zł
Procesor INTEL Core i5-14400F OEM
Procesor INTEL Core i5-14400F OEM
0 zł
509 zł - najniższa cena
Kup teraz 509 zł
Procesor INTEL Core i9-14900KF
Procesor INTEL Core i9-14900KF
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Ważnym klientem TSMC pozostaje również NVIDIA, która zamawia jedne z największych chipów pod względem powierzchni. Firma przygotowuje rodzinę Feynman, która zastąpi nadchodzącą serię Rubin. TrendForce wskazuje, że produkcja w litografii 2 nm rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku, ale według dostępnych plotek NVIDIA może zdecydować się na bardziej zaawansowany proces A16 (klasy 1,6 nm).

Jest pełna lista klientów TSMC dla litografii 2 nm. Brak na niej Intela

To co jednak budzi największe uwagę to fakt, że na omawianej liście brakuje Intela. Niebiescy obecnie korzystają z procesu TSMC N3B (klasy 3 nm) do produkcji fragmentów swoich konsumenckich i serwerowych CPU, lecz w przyszłości zamierzają przejść na własny proces Intel 18A z tranzystorami RibbonFET i technologią PowerVia. Acz problemem pozostaje podobno niski uzysk, co winduje znacząco koszt produkcji.

Image
telepolis
#Apple amd Intel Nvidia tsmc produkcja układów półprzewodnikowych produkcja układów scalonych litografia 2 nm
Zródła zdjęć: TrendForce, Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: TrendForce, TechpowerUP, oprac. własne