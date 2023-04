Unia zadecydowała. Elektronika musi się zmienić

Unia Europejska szykuje nam małą rewolucję w domowej elektronice. Wszystko dla naszego dobra.

Unia Europejska wprowadza nowe wytyczne w sprawie zużycia prądu przez urządzenia elektroniczne. Nowe prawo ma przede wszystkim przynieść oszczędności w zużyciu energii, ale pośrednio przełożyć się także na mniejszą emisję CO2.

Domowa elektronika w trybie czuwania

Unia Europejska wzięła się za regulacje dotyczące zużycia energii w przypadku sprzętów, które są wyłączone lub są w trybie czuwania.

W przypadku tych pierwszych maksymalne zużycie prądu ma wynosić zaledwie 0,3 W. Wyjątek stanowią pierwsze dwa lata od wprowadzenia limitów, w trakcie których dopuszczalne jest do 0,5 W. W ten sposób urzędnicy chcą dać czas producentom na przystosowanie się do regulacji.

Sporo zmieni się także w przypadku trybów czuwania, które oferuje dzisiaj większość sprzętów. Przede wszystkim według nowych przepisów sprzęty codziennego użytku mają przełączać się na tryb standby w najkrótszym możliwym czasie.

Wiele zależy od rodzaju urządzenia, ale w przypadku większości limit wynosi 20 minut. Jeśli chodzi o zużycie energii w trybie czuwania, to ma się ono wahać od 0,5 do 1 W. W przypadku sprzętów podłączonych do internetu to z kolei 2 W, a modemów i routerów to 7 W (8 W przez pierwsze dwa lata).

Komisja szacuje, że wprowadzając wymóg zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez produkty znajdujące się w trybie niskiego poboru mocy, do 2030 r. wygenerowane zostaną roczne oszczędności energii na poziomie 4 TWh, co odpowiada rocznej oszczędności CO2 w wysokości 1,36 mln ton ekwiwalentu CO2. Przyniesie to również korzyści konsumentom poprzez zmniejszenie ich rachunków, a całkowite oszczędności dla konsumentów szacuje się na 530 mln euro rocznie do 2030 r.

- czytamy w komunikacje Komisji Europejskiej.

Nowe regulacje dotyczą praktycznie wszystkich sprzętów domowego użytku, w tym sprzętu audio-wideo, urządzeń kuchennych i kosmetycznych, zabawek, a także elektrycznego wyposażenia domu, jak rolety, żaluzje i zasłony.

