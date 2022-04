Twitter ma problemy z matematyką. Pomylił się o 2 miliony użytkowników

Twitter zaliczył poważną wpadkę. Popularny portal społecznościowy zawyżał swoją liczbę dziennych użytkowników nawet o 2 miliony i to aż przez trzy lata z rzędu.

Umówmy się: każdemu z nas zdarza się czasem zawyżyć jakieś liczby, jeśli dzięki temu możemy wypaść lepiej. Liczbę napisanych w danym miesiącu publikacji, przebiegniętych kilometrów, centymetrów itd. Twitterowi zdarzyło się zawyżyć liczbę aktywnych użytkowników. Niedużo - tylko o 2 miliony. Dziennie. Przez trzy lata z rzędu.

O wykryciu tej "drobnej" nieścisłości poinformowali zresztą przedstawiciele platformy w kwartalnym raporcie finansowym. Źrodłem rozbieżności miało być liczenie osobno wszystkich kont przypisanych do danego użytkownika, nawet jeśli część z nich była w danym okresie nieaktywna.

Czy faktycznie mamy tu do czynienia z pomyłką, czy z celowym działaniem, mającym na celu tuszowanie kiepskich wyników? Raczej to pierwsze. Przy 229 milionach dziennych użytkowników - a tyle ma aktualnie Twitter - wspomniane 2 miliony to w końcu kropla w morzu.

Twitter znów to zrobił - drugi raz ta sama wpadka

A z drugiej strony aż trudno uwierzyć, że to już drugi raz, kiedy Twitter zaliczył podobną wpadkę. O poprzedniej firma poinformowała w 2017 roku. Wtedy również dzienna liczba użytkowników była zawyżana o ok. 1-2 milionów, a cały proceder trwał trzy lata. Niesamowite, prawda?

Zobacz: Elon Musk ledwo co przejął Twittera i już wymieni szefa

Zobacz: To nie żart! Twitter naprawdę to zrobił

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sattalat Phukkum / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac, The Verge