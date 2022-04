To nie żart! Twitter naprawdę to zrobił

Piekło zamarzło! Twitter potwierdził, że już niedługo na platformie pojawi się zupełnie nowa funkcja: możliwość edycji opublikowanych wpisów. Choć nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie ona publicznie udostępniona oraz jak dokładnie miałaby działać, to wiemy, że nastąpi to niebawem.

Wśród użytkowników platformy wiadomość wywołała mieszane reakcje. Część z nich domagała się dodania funkcji edycji od lat. Dość powiedzieć, że Twitter pozostaje jednym z nielicznych serwisów społecznościowych, który takiej funkcji nie oferował. Inni jednak zwracają uwagę, że pojawienie się takiej funkcji może prowadzić do nadużyć i przysłużyć się szerzeniu fake newsów, które i bez tego są na Twitterze poważnym problemem.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.