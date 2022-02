Twitter w końcu to zrobi? Nadchodzi długo wyczekiwana zmiana

Twitter testuje nową funkcję, która była długo wyczekiwana przez wielu użytkowników serwisu. W końcu da się usunąć siebie z konwersacji.

Twitter rozpoczął testy nowej funkcji, która prawdopodobnie była długo wyczekiwana przez całe rzesze użytkowników serwisu. Sam z ćwierkacza korzystam i wiem, jak bardzo przydatna może okazać się nowość.

Twitter — jak odznaczyć się z konwersacji?

Jeśli korzystacie z Twittera, to prawdopodobnie przytrafiła Wam się sytuacja, w której byliście oznaczani w konwersacji, w której dawno już nie uczestniczycie. Często wiąże się to z mnóstwem niepotrzebnych i irytujących powiadomień.

Do tej pory mieliśmy tylko dwie możliwości poradzenia sobie z tym problemem. Po pierwsze, można było poprosić o dalsze nieoznaczanie, ale rzadko kiedy było to skuteczne. Wystarczyła jedna nieuważna osoba, aby wrócić do konwersacji. Drugi sposób to wyciszenie rozmowy, co wiązało się z dalszym oznaczaniem, ale przynajmniej bez powiadomień.

Wkrótce może dojść jeszcze trzecia możliwość. Twitter testuje funkcję, która pozwoli na ręcznie odznaczenie się z danej rozmowy. Sami będziemy mogli usunąć się z rozmów, które nas nie interesują lub interesować dawno przestały.

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

Twitter na razie nie komentuje sprawy. Nie wiemy też, czy i kiedy funkcja miałaby zostać udostępniona wszystkim użytkownikom. Na razie to jedynie testy, ale pozostaje mieć nadzieję, że ręczne odznaczanie wkrótce zagości na Twitterze.

