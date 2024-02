Polacy oszczędzają dzięki urządzeniom smart home

Polacy coraz chętniej oszczędzają energię, a więc także pieniądze, dzięki zastosowaniu w swoich domach urządzeń smart home. Posiada je już niemal 40% ankietowanych, biorących udział w badaniu zrealizowanym dla Netatmo.

Polacy spodziewają się sporych podwyżek cen za energię. Według badania przeprowadzonego przez UCE Research dla Netatmo, aż 61% ankietowanych planuje w 2024 roku oszczędzać bardziej niż w poprzednim. Spora część chce to zrobić przy pomocy urządzeń smart home.

Kontrola zużycia energii

W oszczędzaniu energii kluczowe jest szczegółowe zrozumienie, gdzie dokładnie jest ona pobierana. Dzięki inteligentnym urządzeniom, użytkownik zyskuje dostęp do raportów dotyczących jej zużycia w swoim domu. W efekcie może się dowiedzieć, że niektóre urządzenia, które stale pozostają włączone, lub wysoka temperatura utrzymywana w rzadko używanych pomieszczeniach, generują zbędne koszty.

Prawie 40% ankietowanych w badaniu korzysta już z rozwiązań smart home. Najpopularniejszymi urządzeniami są: inteligentne termostaty (17,5%), inteligentne kontrolery do klimatyzacji i pomp ciepła (15%) oraz inteligentne głowice termostatyczne (9%). Wszystkie z tych urządzeń pozwalają nie tylko na automatyzację zarządzania domem, ale również na dostęp do raportów zużycia energii i dostosowanie harmonogramu ich pracy do własnych potrzeb. Tym samym domownicy zwiększając komfort obsługi domu, mogą również zmniejszyć wydatki na rachunki.

– powiedział Michał Sroka, Country Manager w Netatmo

Zdalne sterowanie i planowanie funkcji urządzeń

Możliwość zdalnego sterowania pozwala na bardziej efektywne planowanie zużycia energii. Dzięki inteligentnemu systemowi domowemu można zarządzać ogrzewaniem nawet będąc poza domem lub dostosować harmonogram pracy automatycznie do indywidualnego trybu życia. To umożliwia ograniczenie zużycia energii poprzez na przykład obniżanie temperatury w nocy lub wyłączanie ogrzewania podczas nieobecności, uruchamiając je z powrotem tuż przed planowanym powrotem do mieszkania.

Te funkcje również mogą przekonywać konsumentów do korzystania ze smart home. Według badania, w ciągu najbliższych kilku miesięcy 45% Polaków zamierza zakupić inteligentne urządzenia pozwalające na zarządzanie energią. Wśród przyszłych nabywców smart home największym zainteresowaniem cieszy się inteligentny kontroler do klimatyzacji i pomp ciepła, bo wybiera go aż 1/5 ankietowanych.

Jest to najprawdopodobniej związane ze wzrostem popularności pomp ciepła oraz korzystania z klimatyzacji jako źródła ogrzewania domu czy mieszkania. 13% Polaków planuje zakup inteligentnych głowic termostatycznych, a co dziesiąty stawia na inteligentny termostat. Wybór rozwiązania wiąże się też z rodzajem ogrzewania w domu, jednak widać rosnące zainteresowanie smart home oraz otwartość Polaków na wdrażanie tych rozwiązań, zwłaszcza w dobie wysokich cen za energię.

– dodał ekspert

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netatmo

Źródło tekstu: Netatmo