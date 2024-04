Rząd weźmie się za twojego pracodawcę. Nowe przepisy od 17 maja

Już 17 maja w życie wchodzą przepisy, które nakładają nowe obowiązki na pracodawców. Dotyczą one osób pracujących na laptopach.

Już 17 listopada w życie weszły nowe przepisy BHP, które wymagają od pracodawców dostosowania stanowiska pracy osób pracujących na laptopach. Jednak firmy miały aż 6 miesięcy na dostosowanie się do nowego prawa. Termin mija 17 maja. Co w takim razie musi zapewnić pracodawca?

Nowe przepisy BHP, a praca na laptopie

O nowych przepisach pisaliśmy już kilkukrotnie na łamach TELEPOLIS.PL, ale wielkimi krokami zbliża się termin, do którego pracodawcy muszą dostosować się do nowego prawa. Wynika z nich, że każdy pracownik, który co najmniej przez połowę swojego czasu pracy z laptopa, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Co to oznacza?

Przede wszystkim pracodawca musi zapewnić albo osobny monitor do laptopa, albo podstawkę pod przenośny komputer. Przepisy nie określają, co dokładnie musi otrzymać pracownik, ale musi to być jedna z tych dwóch rzeczy. Najważniejsze, aby ekran komputera znajdował się na wysokości oczu.

Poza tym pracodawca musi zapewnić też osobną klawiaturę i myszkę, a jeśli pracownik sobie tego życzy, to także podnóżek. Wreszcie przepisy definiują też wymogi względem fotela biurowego. Ten obowiązkowo powinien być wyposażony w podstawkę z kółkami, regulację, która nie ogranicza ruchów (w tym podłokietników), wyprofilowane siedzisko, a także możliwość obrotu.

Zmieniły się też przepis względem monitorów, klawiatur oraz biurek. Do ekranów nie muszą być już dołączone specjalne filtry, bo współczesne modele są już w nie wyposażone. Zniesiono też wymogi co do wysokości i szerokości blatu. Teraz musi on umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów. Wreszcie klawiatura nie musi mieć regulacji kąta nachylenia. Zamiast tego ma pozwalać na przyjęcie pozycji, która nie powoduje zmęczenia podczas pracy.

Źródło zdjęć: photowalking / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider, oprac. własne