Rząd bierze się za pracodawców. Polacy skorzystają już od 16 listopada

Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej daje pracodawcom pół roku na dostosowanie stanowisk pracowników. Wyjaśniamy, co dokładnie Ci przysługuje.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło nowe rozporządzenie, które daje pracodawcom pół roku na odpowiednie dostosowanie stanowisk pracowników. Tym przysługuje między innymi monitor lub podstawka pod laptopa, a nawet podnóżek pod nogi — informuje Rzeczpospolita.

Co musi zapewnić pracodawca?

Według nowego rozporządzenia każdy pracownik, który co najmniej przez połowę pracy korzysta z przenośnego systemu komputerowego, czyli po prostu laptopa, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Co to dokładnie oznacza?

To między innymi stacjonarny monitor lub podstawka, która pozwala na ustawienie ekranu przenośnego komputera na wysokości oczu. Poza tym firma powinna zapewnić też klawiaturę oraz myszkę, a także — jeśli pracownik sobie tego zażyczy — podnóżek.

Przepisy nie określają, czy konieczne musi to być monitor, czy podstawka pod laptopa. Z rozporządzenia wynika, że to sam pracodawca może zdecydować, co konkretnie zapewnić swoim pracownikom, ale musi to być jedna z tych dwóch rzeczy.

Nie jest też jasne, czy przepisy odnoszą się do pracy zdalnej, ale zdaniem Moniki Smulewicz, ekspertki prawa pracy i autorki bloga „HR na szpilkach”, tak nie jest. Jej zdaniem z przepisów wynika, że w przypadku pracy z domu pracodawca musi zapewnić niezbędne narzędzia i materiały do wykonywania pracy, natomiast samo stanowisko leży już w kwestii pracownika.

Krzesło dla pracownika

Nowe rozporządzenie definiuje też, jakie krzesło musi mieć zapewnione pracownik. To obowiązkowo powinno być wyposażone w podstawkę z kółkami, regulację, która nie ogranicza ruchów (w tym podłokietników), wyprofilowane siedzisko, a także możliwość obrotu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 16 listopada (2 tygodnie, bo publikacji, która miała miejsce 2 listopada). Od tego momentu pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

Zobacz: Unia chce reanimować trupy. Idą dziwne czasy

Zobacz: Ceny prądu w 2024. Są dobre informacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita