Fiskus wzywa Polaków na dywanik. Może nałożyć karę finansową

Fiskus ruszył na kontrole zeznań podatkowych za 2023 rok. W razie wykrycia nieprawidłowości będzie wzywał Polaków na dywanik.

Dzisiaj (30 kwietnia) mija termin składania zeznań podatkowych za 2023 rok. Zapewne wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę, ale większość powinna być już dawno rozliczona z fiskusem. Ten teraz rusza na łowy i w razie nieprawidłowości będzie wzywał do wyjaśnień — donosi Rzeczpospolita.

Fiskus wzywa na dywanik

Urząd Skarbowy rozpoczął już kontrole zeznań podatkowych, które złożyli Polacy. Jeśli wykryje jakieś nieprawidłowości, to będzie wzywał obywateli do wyjaśnień. Najczęściej popełniane błędu, według skarbówki, to:

Brak podania wszystkich źródeł dochodów

Nieprawidłowe obliczenie podatku

Brak załączenia potwierdzeń

Błędne wypełnienie formularza

W razie nieprawidłowości fiskus prosi o złożenie niezbędnej korekty. Najlepiej zrobić to jak najszybciej. W przypadku braku reakcji Urząd Skarbowy może sam ustalić wysokość należnego podatku, a nawet nałożyć karę finansową.

Co ważne, jeśli nieprawidłowości zostaną wykryte przez urzędników, to nie można skorzystać z czynnego żalu, czyli dobrowolnego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa podatkowego, które pozwala uniknąć kary (w momencie uiszczenia zaległości).

Zobacz: Unia przytnie ludziom gotówkę. Polaków to także dotyczy

Zobacz: Nowy podatek od 1 lipca? Nie każdy go zapłaci

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita, oprac. własne