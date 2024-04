Unia założy kaganiec na gotówkę. Polaków to także dotyczy

Parlament Europejski zdecydował w sprawie wprowadzenia limitów dla transakcji gotówkowych. Te mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.

Na posiedzeniu 24 kwietnia Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie wprowadzenia limitów na transakcje gotówkowe w całej Unii. Europarlamentarzyści w większości opowiedzieli się za wprowadzeniem nowych przepisów — informuje Forsal.

Unia chce limitów na gotówkę

Temat limitów na transakcje gotówkowe nie jest niczym nowym. Pisaliśmy już o tym kilkukrotnie, ale do tej pory były to jedynie propozycje. Kilka dni temu (24 kwietnia) w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie, w trakcie którego europejscy politycy opowiedzieli się za wprowadzeniem ich w życie. Teraz zgodę musi wyrazić już tylko Komisja Europejska.

Jeśli przepisy wejdą w życie, a wszystko na to wskazuje, to w całej Unii Europejskiej będą obowiązywały limity na transakcje gotówkowe. Te wynoszą 10 tys. euro, czyli około 43,3 tys. zł. To kwota, do której da się zapłacić gotówką. Wszystkie wyższe transakcje będą musiały być przeprowadzane drogą elektroniczną.

Co ważne, limity dotyczą tylko sytuacji, gdy jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Jeśli transakcja przeprowadzana jest między osobami prywatnymi i nie ma kontekstu profesjonalnego, to wtedy limity nie będą obowiązywały. Jednak z perspektywy obywateli niewiele to zmienia, to np. za samochód droższy niż 10 tys. euro nie będą w stanie zapłacić gotówką.

Jeśli Komisja Europejska zgodzi się na wprowadzenie nowych przepisów, to te mają zacząć obowiązywać od 2027 roku. Unia Europejska chce w ten sposób przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.

