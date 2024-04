Unia zabierze Polakom gotówkę? Stanowisko jest jasne

Na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego politycy będą debatować na temat przyszłości gotówki. Mają szykować w tej sprawie nowe rozporządzenia i dyrektywy.

Nie jest tajemnicą, że gotówka powoli jest w odwrocie. Polska jest jednym z europejskich liderów jeśli chodzi o płatności bezgotówkowe. Z tegorocznego raportu "Preferencje płatnicze Polaków 2024" wynika, że już 75 proc. z nas płaci kartą, telefonem lub zegarkiem. Tymczasem o przyszłości gotówki będzie debatować Parlament Europejski — pisze Fakt.

Unia zdecyduje o przyszłości gotówki

W dniach 22-25 kwietnia odbędzie się kolejna sesja Parlamentu Europejskiego, w trakcie której europosłowie mają debatować między innymi nad przyszłością gotówki. Ich celem ma być ułatwienie dostępu do fizycznych pieniędzy, między innymi poprzez zwiększenie punktów sprzedaży, gdzie możliwe będzie wypłacenie banknotów.

Posłowie chcą również zapewnić lepszy dostęp do gotówki wszystkim obywatelom, zwłaszcza tym na obszarach oddalonych lub wiejskich.

- informuje Parlament Europejski.

Unia Europejska stoi na stanowisku, że dostęp do gotówki powinien być jak najszerszy. Dla wielu może to być zaskoczeniem, bowiem na swój sposób jest to odwrócenie dotychczasowych trendów. Przez ostatnie lata dało się zauważyć, jak silnie promowane były płatności bezgotówkowe, w tym także mobilne.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Fakt