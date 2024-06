Polacy wysoko w światowym rankingu umiejętności

Polacy doskonalą swoje umiejętności i nie zatrzymują się w rozwoju - tak pokazuje raport Coursera, który umieścił Polskę wysoko w światowym i regionalnym rankingu umiejętności. W rankingu pokonaliśmy Stany Zjednoczone i Anglię, ale wciąż przegrywamy z Niemcami.

Najnowszy Światowy Raport Umiejętności 2024 (Global Skills Report 2024) przygotowany przez internetową platformę edukacyjną Coursera wskazuje, że Polska znajduje się wysoko w Rankingu Umiejętności na Świecie i w Europie. W raporcie, badacze zebrali dane 148 milionów użytkowników serwisu, pochodzących ze 109 krajów i na podstawie tej próby badawczej przedstawili trendy w zakresie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa na tle regionu i kraju.

Badacze podzielili umiejętności według prostego, biorąc pod uwagę szeroki zakres umiejętności. Na potrzeby badania zostały podzielone na: domeny, kompetencje i umiejętności. Zakres badanych umiejętności ogólnie można opisać jako umiejętności techniczne i biznesowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętności związane z wykorzystaniem AI.

Niestety w najnowszym raporcie Coursera nie znalazło się miejsce na szczegółową analizę sytuacji w Polsce. Nie dowiemy się z niego w jakich konkretnie umiejętnościach przewyższamy Świat oraz w jakich dziedzinach umiejętności cyfrowych idzie nam najlepiej. Jednakże, raport zawiera ranking światowy i regionalny, który daje obraz Polski na tle innych krajów.

Polska wysoko w regionie i na Świecie

Polska zajmuje 22 miejsce na 109 w Światowym Rankingu Umiejętności, zostawiając w tyle Czechy (24), Ukrainę (27), Wielką Brytanię (45), a nawet co może zaskakiwać Stany Zjednoczone (69). W regionie, w Europie, zajmujemy 15 lokatę na 36 badanych krajów - przed nami jeszcze sporo miejsc zdobycia. Porównując się do naszych zachodnich sąsiadów Niemców, wciąż mamy wiele do nadrobienia - Niemcy zajmują 3 pozycję w globalnym rankingu, goniąc drugą Japonię i pierwszą Szwajcarię.

W porównaniu ubiegłym rokiem, poziom umiejętności Polaków znacznie się rozwinął - przynajmniej według danych zebranych przez Coursera. W rankingu z 2023 roku Polska zajmowała 24 miejsce na Świecie i 24 w regionie. Pełny Global Skills Report 2024 jest dostępny na stronie internetowej Coursera. Raport można pobrać za darmo - wystarczy podać podstawowe dane kontaktowe oraz informacje dotyczące wykonywanego zawodu.



Źródło zdjęć: Shutterstock | Nataliabiruk

Źródło tekstu: Coursera | oprac. wł.