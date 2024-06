Zawirowania z polskim elektrykiem. Prezes odwołany

Spółka ElectroMobility Poland, odpowiadająca za polski samochód elektryczny Izera, odwołała swojego prezesa. Na swoim stanowisku był przez niecały miesiąc.

Doszło do sporych zawirowań w spółce ElectroMobility Poland, która odpowiada za powstanie polskiego samochodu elektrycznego Izera. Serwis Business Insider donosi, że odwołany został jej prezes. Rzecz w tym, że na stanowisko został powołany niecały miesiąc temu - 10 maja.

Izera odwołuje prezesa

Piotr Regulski został powołany na stanowiska prezesa ElectroMobility Poland 10 maja tego roku. Od początku jego kandydatura budziła duże wątpliwości, ponieważ miał zerowe doświadczenie w segmencie motoryzacyjnym. Wcześniej był między innymi członkiem zarządu RUCH-u, a także pełnił funkcje w firmach zajmujących się outsourcingiem, budowlanką czy też cięciem laserem i gięciem CNC.

Między innymi właśnie to miało być powodem odwołania go ze stanowiska. Nieoficjalnie wiadomo, że brak doświadczenia w segmencie motoryzacyjnym miał być utrudnieniem w rozmowach z chińskim partnerem, czyli firmą Geely. Inspiracja do odwołania byłego już prezesa miała przyjść z ministerstwa aktywów państwowych. Nowy szef ElectroMobility Poland ma już robić porządki, które przywrócą projekt na właściwy tor.

Źródło zdjęć: Izera

Źródło tekstu: Business Insider