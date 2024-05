Od lipca nowa naklejka na samochodach. Nie masz? Dostaniesz mandat

Od 1 lipca w Polsce zacznie obowiązywać pierwsza Strefa Czystego Transportu. Dla kierowców oznacza to nowy obowiązek i ryzyko mandatów.

Od 1 lipca w Warszawie zacznie obowiązywać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu. Ta obejmie między innymi całe Śródmieście oraz fragmenty dzielnic centralnych. Według przepisów nie da się tam wjechać każdym autem. Samochody muszą spełniać wymogi co do emisji spalin. Bez tego narażasz się na mandat — informuje Dziennik.pl.

Naklejka na szybie albo mandat

Jeśli ktoś będzie chciał wjechać swoim autem do Strefy Czystego Transportu, to na przedniej szybie samochodu powinien mieć specjalną naklejkę, która go do tego uprawnia. Ta wydawana jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta za opłatą nie większą niż 5 zł. Szczegóły określa art.39 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się naklejką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. (…) Naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.

- brzmi przepis.

Od 1 lipca do SCT będą mogły wjeżdżać auta benzynowe, które spełniają normę Euro 2 (z rocznika 1997 lub nowsze), a także auta z silnikiem diesla, które spełniają normę Euro 4 (2005 i nowsze). Co ważne, w większości przypadku (w momencie kontroli) dane co do spełniania wymogów da się potwierdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów. W takiej sytuacji naklejka nie będzie wymagana. Jednak jeśli dane nie będą wystarczające, to za brak oznaczenia można otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

W Warszawie samochody będą kontrolowane między innymi za pomocą systemu kamer, który będzie sprawdzał numery rejestracyjne oraz wykrywał obecność nowych naklejek na przedniej szybie. Poza tym wyrywkową kontrolę będą prowadzić także policja oraz straż miejska. Warto też wspomnieć, że samochody, które nie spełniają norm, będą mogły cztery razy w roku wjechać do strefy bez narażania się na karę.

Co prawda Warszawa jako pierwsza wprowadza System Czystego Transportu, ale podobne plany mają także inne polskie miasta. Możliwe, że od lipca SCT ruszy także w Krakowie. Poza tym prace trwają też między innymi w Toruniu, Lublinie, Poznaniu, Gliwicach, Wrocławiu czy Rzeszowie. To też ważne, bo np. naklejka wydana w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu do SCT w Warszawie.

