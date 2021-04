Ponad 1/4 odbiorców polskich stron WWW pochodzi spoza granic naszego kraju

Skąd pochodzą odbiorcy polskich stron internetowych? Z raportu nazwa.pl wynika, że ponad 1/4 wchodzi o rodzime strony spoza granic naszego kraju.

Z najnowszego badania nazwa.pl wynika, że 73% odbiorców polskich stron internetowych pochodzi z Polski. Kolejne 13% to odbiorcy z pozostałych części Europy, a 11% z Ameryki Północnej. Oznacza to, że aż 27% osób odwiedzających polskie serwisy www pochodzi spoza granic naszego kraju. To oznacza, że właściciele stron internetowych powinni pomyśleć również o optymalizacji swoich serwisów również z myślą o zagranicznych użytkownikach.

Zdaniem nazwa.pl rozwiązaniem tych problemów jest hosting z usługą Content Delivery Network (CDN). Zasada działania CDN polega na utrzymywaniu w różnych lokalizacjach, bliższych użytkownikowi, kopii elementów składowych serwisu WWW, dzięki czemu docierają one szybciej do przeglądarki, a strony wyświetlają się szybciej. Nazwa.pl od niedawna oferuje taką usługę.

Udostępniając dystrybucję treści CDN w ramach opłaty za usługi hostingowe, oferujemy za tą samą cenę dwa produkty w jednym, a serwisy naszych Klientów przyspieszają zaraz po przeniesieniu ich na nasze serwery. Wszystko dzieje się automatycznie, a jedyne co muszą zrobić Klienci, to podjąć właściwą decyzję o wyborze dostawcy hostingu.

- powiedział Krzysztof Cebrat, prezes nazwa.pl

Źródło tekstu: nazwa.pl