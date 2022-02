Lenovo kontra Amerykanie, czyli rynek laptopów 2021

Przyszedł czas na wyniki sprzedażowe na rynku laptopów. Miniony rok był jedną wielką bitwą miedzy Lenovo, a producentami z USA. Do czołówki załapał się też Acer.

Ostatnio mamy prawdziwy wysyp podsumowań rocznych. Pisaliśmy już o sektorach smartfonów, tabletów i chromebooków. W pierwszym z nich panuje zadowolenie, w drugim mocny niepokój. Trzeci to natomiast atmosfera cmentarna.

Jak wygląda to w segmencie laptopów? Rynek laptopów spowolnił w czwartym kwartale 2021 i zaliczył spadek o 1%. Sam rok udało się jednak skończyć ze wzrostem sięgającym 19%.

Lenovo wygrywa, ale za nim peleton Amerykanów

Jak donosi Strategy Analytics, na świecie w 2021 sprzedano 268,3 miliona laptopów. Największy kawałek tortu wykroił sobie Lenovo, który sprzedał 63,4 miliona laptopów. To 24% udziału w rynku. Na drugim miejscu jest tradycyjnie już drugi HP. Marka ta zawsze jest blisko Lenovo, ale rzadko kiedy jest w stanie wyprzedzić Chińczyków choćby na chwilę. HP sprzedał 59 milionów laptopów. Dało to 22% udziału w rynku. Na trzecim miejscu jest jak zwykle Dell, który sprzedał 45,7 miliona urządzeń. Przełożyło się to na 17% udziału w rynku.

Czwartą pozycję ma trzecia z kolei amerykańska firma. To Apple, który sprzedał 24,4 miliona laptopów. Dało to 9% udziału w rynku. Na piątej pozycji znalazła się druga w czołówce firma z Azji. Jest to Acer, który sprzedał 20,1 miliona laptopów i zdobył 7% rynku.

