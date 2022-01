Nawet 22 GB RAM w telefonie? Tak zrobi Lenovo

Lenovo szykuje nowy smartfon dla graczy. Nadchodzący telefon to Lenovo Legion Y90. Czego konkretnie się spodziewać?

Lenovo nie licząc Chin i sąsiadujących z nimi krajów odpuścił promocję swojej własnej marki smartfonów i zajął się należącą do siebie Motorolą. O ile zatem w świecie laptopów Lenovo jest królem, tak w segmencie smartfonów jego telefony nie powtórzyły tego sukcesu.

Smartfony marki Motorola co prawda też nie są w grupie najchętniej kupowanych urządzeń na świecie, ale regionalnie sprawa wygląda inaczej. Motorola potężna jest w rejonie Ameryki Łacińskiej.

Jest jednak pewien segment, którego Lenovo nie zamierza w żadnym razie cedować na Motorolę. Są nim smartfony dla graczy. Marka Lenovo Legion jest zbyt cenna, by sobie z niej rezygnować. Należący do tej serii Lenovo Legion Y90 pojawi się już niedługo.

Smartfon będzie napędzany układem Snapdragon 8 Gen 1. Wyświetlacz będzie miał 6,92 cala i będzie miał odświeżanie 144 Hz. Do dyspozycji użytkownik będzie miał 18 GB RAM-u klasycznego, który można rozszerzyć do 22 GB RAM dzięki użyciu dynamicznego RAM-u. Potrójny aparat główny będzie miał następujące sensory: 44 Mpix + 64 Mpix + 16 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 5600 mAh, a naładujemy go dzięki technologii 68 W.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: gizmochina, wł