Google w czasie pandemii: praca zdalna, zwolnienia i e-zakupy to jedne z najpopularniejszych haseł w wyszukiwarce

Życie Polaków w ostatnich tygodniach przeniosło się do sieci. Tam pracujemy, uczymy się i korzystamy z rozrywek, co wpłynęło na znaczący wzrost obciążenia sieci, który raportują operatorzy telekomunikacyjni. Częściej też szukamy w sieci informacji o tym, jak radzić sobie w aktualnej rzeczywistości. Jak pokazują statystyki wyszukiwarki Google, jednymi z najpopularniejszych haseł są te związane z pracą zdalną, zwolnieniami czy zasiłkami dla bezrobotnych. Przedsiębiorcy z kolei szukają informacji na temat tak zwanej tarczy antykryzysowej. Dużą popularnością cieszą się również e-zakupy.

Więcej jest zapytań o aplikacje do spotkań online, ale również o koncerty i spowiedzi online. W danych wyszukiwarki widoczne są też symptomy spowolnienia gospodarczego. Pojawia się wiele zapytań dotyczących zwolnień grupowych czy zasiłków dla bezrobotnych. Z drugiej strony przedsiębiorcy korzystają z wyszukiwarki, żeby poznać szczegóły programów pomocowych, zwolnień ze składek ZUS-u czy pożyczek na swoją działalność.

– Efekty pandemii koronawirusa są doskonale widoczne w zapytaniach do wyszukiwarki Google. W okamgnieniu życie dużej części Polaków przeniosło się do Internetu, a w rezultacie szybko pojawiały się zapytania związane z pracą zdalną. Ich liczba w tym okresie wzrosła o 270%.

– powiedział Michał Protasiuk, Media Research Manager CEE w Google, w rozmowie z agencją Newseria Biznes

W czasie trwającej pandemii Covid-19 ogromny wzrost popularności zanotowało hasło "pomoc dla przedsiębiorców" - o 10360%. Popularność haseł takich, jak "pożyczka" czy "tarcza antykryzysowa" wzrosła o prawie 2000%. Duże wzrosty odnotowano również w przypadku haseł "zwolnienie" (o 435%) i "zwolnienie grupowe" (o 449%).

Polacy obecnie jeszcze chętniej i częściej robią zakupy online. Przekłada się to również na hasła wpisywane w wyszukiwarce Google. Na przykład frazy "sklep online" i "sklep internetowy" były wyszukiwane częściej odpowiednio o 148% i 73%.

– E-commerce zajmuje tu szczególne miejsce, bo wzrosła liczba wyszukiwań różnorodnych sklepów oferujących sprzedaż przez Internet. Co więcej, Polacy stali się bardziej wymagającymi klientami, oczekując, że niemal wszystkie produkty będą mogli kupić z dostawą we wskazane miejsce. Wyszukiwarka Google była też masowo wykorzystywana w celu sprawdzania ograniczeń i obostrzeń związanych z zakupami w sklepach tradycyjnych. Pojawiało się wiele zapytań dotyczących godzin otwarcia sklepów – w szczycie pandemii ich liczba wzrosła o 99% – a także godzin dla seniorów, sklepów całodobowych czy też kolejek do sklepów.