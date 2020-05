Google Sodar obliczy bezpieczny dystans dzięki AR

Wymóg bezwzględnego siedzenia w domach przestał już obowiązywać, ale wciąż istnieją zalecenia, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem. Jedną z takich zasad jest zachowanie dystansu 2 m. A skąd wiadomo, ile to dwa metry? Tu z pomocą nadciąga Sodar opracowany przez Google.

Jak zmierzyć 2 metry zalecanego dystansu między ludźmi, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem? Wiele osób potrafi ocenić to na oko, w sklepach rysowane są specjalne linie, ale co z tymi, którzy nie radzą sobie z takim obliczeniem? Google ma na to radę – swoje nowe narzędzie Sodar.

Sodar wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną (AR) oraz kamerę w smartfonie, która śledząc otoczenie użytkownika, tworzy mapę 3D z wyrysowaną linią wyznaczającą dystans 2 metrów. Tylko tyle i aż tyle. Linia nie jest może idealnie dokładna, bo wiele zależy od ustawienia smartfonu, ale daje ogólne wyobrażenie, jak daleko trzeba się trzymać od drugiej osoby.

Narzędzie nie wymaga instalacji jak typowa aplikacja APK, jest za to dostępne na stronie internetowej pod adresem:

Można też zeskanować kod QR.

Żeby skorzystać z Sodara, trzeba mieć smartfon z Androidem, przeglądarkę Chrome zapewniającą obsługę API Web XR i udzielić uprawnień, gdy się pojawi odpowiedni monit.

Niestety, nie na każdym smartfonie udaje się to włączyć, mimo wykorzystania najnowszego Chrome’a. Nie wiadomo też, czy Sodar to tylko ciekawostka stworzona przez Google, czy też może zalążek poważniejszego narzędzia.

