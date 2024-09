Gdzie wyrzucić stare płyty CD i DVD? Wciąż to robimy źle

Gdzie powinniśmy wyrzucać zużyte płyty CD oraz DVD? Okazuje się, że segregacja tego typu produktów wciąż budzi wiele wątpliwości. I nie, nie wyrzucamy ich razem w plastikiem. Wobec tego, gdzie?

W Polsce segregujemy śmieci już od dobrych 7 lat, kiedy to wprowadzono w naszym kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (JSS). Od tego momentu do żółtego pojemnika wyrzucamy metale i tworzywa sztuczne. Nieustannie też coś się w tej kwestii zmienia i ulepsza. Jak już pisaliśmy na Telepolis, od stycznia 2025 roku, w związku z unijną dyrektywą, wszystkie gminy w Polsce będą miały nowe obowiązki, odnośnie segregowania śmieci.

Gdzie wyrzucić zużyte płyty CD i DVD?

Mimo regulacji, wciąż istnieją przedmioty, które wzbudzają wiele wątpliwości. Mowa tu o żarówkach, torebkach po herbacie, styropianie oraz właśnie płytach CD i DVD. A przecież nie mamy złudzeń - w dobie dominacji serwisów streamingowych, fizyczne nośniki danych, takie jak płyty CD i DVD często okazują się nieprzydatne i trafiają do kosza na śmieci. Do jakiego pojemnika powinny trafić? Okazuje się, że nie powinny one być wyrzucane do pojemników na plastikowe odpady. A tam niestety, często trafiają. Płyta CD najczęściej składa się z kilku różnych warstw: poliwęglanowej, aluminiowej i lakierowanej. Najlepiej umieścić je w punkcie zbiórki elektrośmieci. Jeśli nie mamy takiej możliwości, powinny trafić do czarnego kosza na odpady zmieszane.

Coraz więcej miast i gmin na terenie Polski zapewnia specjalne punkty zbiórki elektrośmieci, gdzie możemy przynosić stare płyty. Bywa, że tego typu odpady przyjmują także niektóre sklepy z elektroniką.

Przypomnijmy, że elektrośmieci to szeroka kategoria zużytych sprzętów elektronicznych. Ze względu na fakt, że zawierają one szereg substancji, potencjalnie szkodliwych dla środowiska, powinny być odpowiednio przetwarzane i recyklingowane.

Źródło zdjęć: ANGHI / Shutterstock.com

Źródło tekstu: rmf