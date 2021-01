Canalys: Laptopy i Lenovo wielkimi wygranymi 2020

Analitycy Canalys w ekspresowym tempie zaprezentowali wyniki sprzedaży na rynku komputerów. Tron lidera utrzymał chiński Lenovo.

Początek nowego roku tradycyjnie jest czasem podsumowań tego, który dobiegł już końca. Tak samo jet też w świecie komputerów. W 2020 sprzedano 297 milionów tego typu urządzeń. To wzrost o 11% w porównaniu do roku poprzedniego. Z tych 297 milionów aż 79% stanowiły laptopy i mobilne stacje robocze. Ich stacjonarne i biurowe odpowiedniki to jedynie 21%. W liczbach bezwzględnych wynosi to 235,1 mln laptopów i 61,9 mln komputerów stacjonarnych. Sprzedaż pierwszych wzrosła o 44% w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast sprzedaż drugich spadła o 20%.

Analitycy Canalys przedstawili też wyniki z podziałem na poszczególne marki. Na tronie utrzymał się Lenovo. Chiński producent powiększył przewagę nad amerykańskim HP. Wicelider oraz trzeci na podium Dell zanotowali niewielkie spadki. Lenovo, Apple i Acer - równie niewielkie wzrosty. Rynek komputerów jest zatem o wiele bardziej stały niż segment tabletów czy smartfonów. W tamtych sektorach ciągle spada też łączny udział procentowy innych marek niż czołowa piątka. Tutaj grupa pościgowa zanotowała kosmetyczny wzrost.

Zobacz: Canalys też potwierdza, że liderem rynku smartfonów w 3Q2020 był Samsung

Zobacz: Lenovo YOGA Slim 7i Pro - nowy Ultrabook z ekranem OLED 16:10

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: canalys, wł