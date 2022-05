Allegro z nową usługą. Przekonasz się odbierając paczkę

Allegro wprowadza nowy, łatwiejszy sposób płatności za zamówione przesyłki, które dostarczane będą przez kuriera Allegro One.

Allegro wprowadza nową metodę płatności przy odbiorze przesyłek za pobraniem przy dostawie za pomocą One Kurier. Ma być szybciej, łatwiej, a przede wszystkim innowacyjnie. Według Allegro to pierwsze tego typu wdrożenie w Europie.

Allegro z nowymi płatnościami przy odbiorze paczek

Płatności będzie można dokonywać kartą lub smartfonem. Jednak co najciekawsze, do przeprowadzenia transakcji nie będzie wymagany terminal płatniczy. Kurier, opłatę za przesyłkę zamówioną za pobraniem, przyjmie na terminalu kurierskim, służącym jednocześnie do zarządzania przesyłkami.

Rozwijając usługi logistyczne Allegro One stawiamy na rozwiązania innowacyjne i poprawiające wygodę, by wyprzedzać oczekiwania naszych klientów. Od kwietnia oferujemy usługi kurierskie z dostawą tego samego dnia, a teraz jako pierwsi w branży logistycznej w Polsce wprowadzamy nowy standard płatności. Dzięki temu, że cały proces odbywa się na jednym urządzeniu, płatność przebiega szybciej a dostawca nie jest obciążony przechowywaniem gotówki — co ma duże znaczenie szczególnie przy zakupach za wyższe kwoty które, nadal często zamawiane są za pobraniem.

- powiedział Jacek Powałka, odpowiedzialny za One by Allegro.

Zdaniem Allegro nowe płatności nie tylko przyspieszą proces odbioru i płatności za przesyłkę, ale także da klientom większy wybór metod płatności. Mechanizm ma być też ułatwieniem dla samych kurierów. W tym celu wykorzystane zostanie rozwiązane znane jako PIN on Glass (SoftPOS), które pozwala na realizowanie płatności zbliżeniowych na każdym urządzeniu z Androidem, które ma moduł NFC. Stąd też możliwość wykorzystania terminala kurierskiego.

