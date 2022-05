InPost podnosi ceny. Szykuj się na dwucyfrowy wzrost

InPost poinformował, że jeszcze w tym roku podwyższy ceny dla Allegro. Wzrost uderzy przede wszystkim w kupujących, bo to na nich zostaną przerzucone dodatkowe koszty.

Allegro to największy klient InPostu. Serwis aukcyjny odpowiada aż za 46 procent przychodów firmy w Polsce. Niestety, rosnąca inflacja w połączeniu ze wzrostem cen paliw sprawiła, że operator Paczkomatów zmuszony jest podnieść ceny. Odczują to przede wszystkim kupujący na Allegro, bo to na nich zostaną przeniesione koszty.

InPost podnosi ceny dla Allegro

InPost w tym roku już dwukrotnie podniósł ceny dla klientów niekontraktowych. Najpierw o 8 procent w kwietniu, a następnie o 5 procent w maju. Kolejna podwyżka nadejdzie w listopadzie i dotknie wszystkich użytkowników Allegro, którzy korzystali z Paczkomatów i kurierów InPostu.

InPost w 2020 roku podpisał 7-letnią umowę z Allegro. Ta przewiduje, że w listopadzie 2022 roku firma może podnieść ceny na podstawie dwóch wskaźników — inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń. Rafał Brzóska, prezes InPostu, nie pozostawia w tej kwestii złudzeń. Uprzedza, że podwyżka będzie i to co najmniej dwucyfrowa. Nie można też wykluczyć kolejnych podwyżek.

Nie planujemy podwyżek przy obecnej cenie rynkowej. Gdybyśmy widzieli jakiś tragiczny scenariusz, który prognozuje JP Morgan, czyli ropę na poziomie 180-190 dolarów za baryłkę, to będziemy musieli się nad tym zastanowić. A to, w przypadku embargo na rosyjską ropę, realny scenariusz

– dodaje Rafał Brzoska, prezes InPostu.

Najgorsze, że podwyżka uderzy w Polaków w listopadzie, czyli tuż przed zakupowym szaleństwem, związanym ze Świętami Bożego Narodzenia.

