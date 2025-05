Paczki z Chin droższe nawet o 145 proc. Co z Polską?

Donald Trump wprowadził cła dla Chin w wysokości 145 proc. Jednak do tej pory obowiązywało zwolnienie "de minimis", które dotyczyło przesyłek o wartości poniżej 800 dolarów. Te nie były objęte dodatkowymi cłami, ale to właśnie się zmieniło. Preferencyjny próg przestał już obowiązywać.

Droższe zakupy z Chin

Co to oznacza dla Amerykanów? Przede wszystkim dużo droższe zakupy na popularnych, chińskich platformach jak Temu oraz Shein. Te co prawda zapewniają, że mają duże zapasy lokalnych produktów, które będą wysyłane z amerykańskich magazynów (podobnie działa to w Polsce), ale te kiedyś się skończą. Poza tym konsumenci już teraz mogą nie znaleźć tam wszystkiego, co by ich interesowało.