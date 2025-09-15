Duże zmiany w Windowsie 11. Nie wszystkim się podobają

Firma z Redmond szykuje kilka zmian w Windowsie 11. System zyska nowe funkcje, a do tego uporządkowane zostaną niektóre ustawienia, które mają ułatwić obsługę. Wybrane osoby już teraz mogą sprawdzić nowości, bo są one dostępne w wersjach 26220.6682 oraz 26120.6682 (KB5065782) w kanałach dev i beta.

Zmiany w Windowsie 11

Pierwsza zmiana dotyczy internetu. Gdy ten nie działa tak, jak byśmy tego chcieli, to często uruchamiany test prędkości, np. bardzo popularny speedtest.

Teraz już nie będzie to konieczne, bo odpowiednia opcja pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem w ikonę internetu w zasobniku systemowym (na dole po prawej stronie). Problem w tym, że Microsoft przeniesie nas wtedy do usługi Bing, która — co by nie mówić — nie jest zbyt lubiana przez użytkowników.

Kolejne zmiany dotyczą ustawień. Odświeżenia doczeka się między innymi zakładka Bluetooth. Pojawi się w niej dodatkowa strona, z poziomu której możliwe będzie zarządzanie podłączonym do komputera telefonem. Wcześniej też było to możliwe, ale w innym, osobnym oknie.

Poza tym Microsoft przerabia też stronę ustawień prywatności i bezpieczeństwa, aby użytkownikom łatwiej było zrozumieć, co oznacza każda z opcji. Strona ma być bardziej czytelna i zawierać więcej opisów, tłumaczących poszczególnie ustawienia.