Został już tylko miesiąc. Koniec nastąpi 14 października

Firma z Redmond przypomina wszystkim użytkownikom Windowsa 10, że ich system operacyjny już za chwilę oficjalnie zakończy swój żywot. Został im tylko miesiąc.

Koniec wsparcia dla Windowsa 10

Dokładnie 14 października 2025 roku kończy się oficjalne wsparcie dla Windowsa 10 22H2. Po tym czasie system operacyjny przestanie otrzymywać jakiekolwiek aktualizacje, w tym również te dotyczące bezpieczeństwa. Tym samym oprogramowanie, jeśli wykryte zostaną krytyczne luki w zabezpieczeniach, może z czasem stać się zagrożeniem dla użytkowników i ich danych.

Miesięczna aktualizacja zabezpieczeń z października 2025 r. będzie ostatnią aktualizacją dostępną dla tych wersji. Po tej dacie urządzenia z tymi wersjami nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i wersji zapoznawczych zawierających ochronę przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. przypomina Microsoft.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Możliwości są tak naprawdę cztery. Pierwsza to oczywiście aktualizacja do Windowsa 11, która — z powodu wyższych wymagań — może nie być możliwa na starszych komputerach. Druga opcja to zapłacenie 30 dolarów rocznie (w przypadku użytkowników domowych) za wydłużone wsparcie w ramach ESU (Extended Security Updates).

Trzecia możliwość to wymiana komputera na nowy, który będzie obsługiwał Windowsa 11. No i wreszcie ostatnia, najgorsza opcja, to pozostanie przy Windowsie 10 bez dalszych aktualizacji.