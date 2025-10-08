Nowa blokada. Z Windowsa masz korzystać tak, jak chce Microsoft

Microsoft od miesięcy walczy z użytkownikami, którzy przy instalacji Windowsa 11 obchodzą obowiązek połączenia z Internetem, tworząc konta lokalne. Jeszcze kilka miesięcy temu było kilka sposób na ominięcie blokady, ale użytkownicy mają coraz mniej możliwości. Firma z Redmond właśnie zablokowała kolejną metodę.

Tak Windowsa 11 nie zainstalujesz

Pocieszeniem może być fakt, że nowa blokada została na razie wprowadzona tylko w Windowsie 11 w wersji Insider Preview Build 26220.6772 w kanałach Insider oraz Dev.

Oznacza to, że tworzenie lokalnych konta zostało zablokowane jedynie w testowej wersji okienek. Jednocześnie należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości poprawka trafi również do stabilnego wydania, a tym samym wszystkich instalacji jedenastki.

Usuwamy znane mechanizmy tworzenia lokalnego konta w środowisku konfiguracji systemu Windows (OOBE). Chociaż mechanizmy te były często wykorzystywane do ominięcia konfiguracji konta Microsoft, powodowały one również nieumyślne pominięcie krytycznych ekranów konfiguracji, co mogło skutkować opuszczeniem środowiska OOBE przez użytkowników z urządzeniem, które nie było w pełni skonfigurowane do użytku. powiedziała Amanda Langowski z Microsoftu.

Co ciekawe, firma z Redmond nie ujawniła, o jaki sposób konkretnie chodzi. Natomiast jest to już kolejna bitwa w długiej wojnie z użytkownikami, którzy chcieli korzystać jedynie z lokalnego konta w Windowsie 11. Na początku roku Microsoft zablokował też metodę znaną jako BypassNRO.

Aktualizacja: