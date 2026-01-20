Android szykuje zmiany. Od razu włączysz

Nie wiem, czy korzystacie z trybu nie przeszkadzać na Androidzie. Dla mnie jest to idealnie rozwiązanie.

Codziennie o 22:00 się włącza, dzięki czemu wieczorem i w nocy nie przeszkadzają mi powiadomienia i ewentualne telefony. Mam ustawione tylko 3 kontakty, które mogą w tym czasie do mnie dzwonić. Piszę o tym, bo Google właśnie szykuje zmiany, dzięki którym tryb będzie miał jeszcze więcej sensu.

Nowości w Androidzie

Google coraz częściej zaczyna oferować na Androidzie usługi, które synchronizują się między różnymi urządzeniami, np. smartfonem i tabletem. Tak jest między innymi z Call Casting czy Internet Sharing. Do tego grona właśnie ma dołączyć tryb nie przeszkadzać.

Serwis Android Authority donosi, że w nowej wersji Usług Google Play pojawiły się wzmianki na temat nowości w trybie nie przeszkadzać. Sugerują one, że związane z tym ustawienia będą się synchronizować między różnymi urządzeniami. Ma to sporo sensu. Jeśli nie chcemy, żeby w nocy przeszkadzał nam telefon, to nie chcemy też, żeby robił to tablet.