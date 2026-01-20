Android szykuje zmiany. Od razu włączysz
Najnowsza wersja Usług Google Play zawiera wzmianki na temat nowego trybu nie przeszkadzać. Szykują się zmiany, które mają dużo sensu.
Nie wiem, czy korzystacie z trybu nie przeszkadzać na Androidzie. Dla mnie jest to idealnie rozwiązanie.
Codziennie o 22:00 się włącza, dzięki czemu wieczorem i w nocy nie przeszkadzają mi powiadomienia i ewentualne telefony. Mam ustawione tylko 3 kontakty, które mogą w tym czasie do mnie dzwonić. Piszę o tym, bo Google właśnie szykuje zmiany, dzięki którym tryb będzie miał jeszcze więcej sensu.
Nowości w Androidzie
Google coraz częściej zaczyna oferować na Androidzie usługi, które synchronizują się między różnymi urządzeniami, np. smartfonem i tabletem. Tak jest między innymi z Call Casting czy Internet Sharing. Do tego grona właśnie ma dołączyć tryb nie przeszkadzać.
Serwis Android Authority donosi, że w nowej wersji Usług Google Play pojawiły się wzmianki na temat nowości w trybie nie przeszkadzać. Sugerują one, że związane z tym ustawienia będą się synchronizować między różnymi urządzeniami. Ma to sporo sensu. Jeśli nie chcemy, żeby w nocy przeszkadzał nam telefon, to nie chcemy też, żeby robił to tablet.
Nie jest to całkowita nowość. Już teraz niektóre smartwatche z WearOS (np. Pixele) przejmują ustawienia trybu nie przeszkadzać z telefonu. Jednak nowość ma sprawić, że zrobią to też inne urządzenia, na których jesteśmy zalogowani na to samo konto.