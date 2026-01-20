Oprogramowanie

Android szykuje zmiany. Od razu włączysz

Najnowsza wersja Usług Google Play zawiera wzmianki na temat nowego trybu nie przeszkadzać. Szykują się zmiany, które mają dużo sensu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 15:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android szykuje zmiany. Od razu włączysz

Nie wiem, czy korzystacie z trybu nie przeszkadzać na Androidzie. Dla mnie jest to idealnie rozwiązanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Codziennie o 22:00 się włącza, dzięki czemu wieczorem i w nocy nie przeszkadzają mi powiadomienia i ewentualne telefony. Mam ustawione tylko 3 kontakty, które mogą w tym czasie do mnie dzwonić. Piszę o tym, bo Google właśnie szykuje zmiany, dzięki którym tryb będzie miał jeszcze więcej sensu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
0 zł
875.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 875.17 zł
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Zielony
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Zielony
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Ultramaryna
0 zł
3745 zł - najniższa cena
Kup teraz 3745 zł
Advertisement

Nowości w Androidzie

Google coraz częściej zaczyna oferować na Androidzie usługi, które synchronizują się między różnymi urządzeniami, np. smartfonem i tabletem. Tak jest między innymi z Call Casting czy Internet Sharing. Do tego grona właśnie ma dołączyć tryb nie przeszkadzać.

Serwis Android Authority donosi, że w nowej wersji Usług Google Play pojawiły się wzmianki na temat nowości w trybie nie przeszkadzać. Sugerują one, że związane z tym ustawienia będą się synchronizować między różnymi urządzeniami. Ma to sporo sensu. Jeśli nie chcemy, żeby w nocy przeszkadzał nam telefon, to nie chcemy też, żeby robił to tablet.

Nie jest to całkowita nowość. Już teraz niektóre smartwatche z WearOS (np. Pixele) przejmują ustawienia trybu nie przeszkadzać z telefonu. Jednak nowość ma sprawić, że zrobią to też inne urządzenia, na których jesteśmy zalogowani na to samo konto.

Image
telepolis
Android Google Nie przeszkadzać Usługi Google Play tryb nie przeszkadzać
Zródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority