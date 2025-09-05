Cisco zwiększa cyberbezpieczeństwo. Wszystko dzięki nowemu LLM
Sztuczna inteligencja przychodzi na ratunek. Tym razem nie chodzi jednak o generowanie śmiesznych obrazków lub tekstów, a zadbanie o sieci i serwery.
Cisco zaprezentowało specjalistyczny rozwiązanie dla cyberbezpieczeństwa. FoundationAI-SecurityLLM-base-8B to otwartoźródłowy model oparty na Llama-3.1, dostosowany do pracy w roli asystenta czatu. Mimo eksperckiej wiedzy może on działać nawet na pojedynczym GPU, oferując kontekst do 4000 tokenów, co czyni go dostępnym również dla organizacji o ograniczonych zasobach technicznych.
Model jest już dostępny publicznie na platformie Hugging Face
Ze względu na bardziej specjalistyczną bazę treningową, wykazuje on wyższą skuteczność niż większe modele ogólnego użytku. Może służyć do streszczeń, analizy, tworzenia raportów, klasyfikacji alertów czy mapowania incydentów w oparciu o MITRE ATT&CK. Testy przeprowadzone przez Cisco wykazały redukcję liczby fałszywych alarmów oraz przyspieszenie tzw. triage.
W obszarze bezpieczeństwa aplikacji model wspiera symulację ścieżek ataku, analizę kodu pod kątem OWASP i generowanie scenariuszy testowych, umożliwiając bardziej proaktywne podejście do ochrony systemów.
Twórcy planują dalszy rozwój rozwiązania, w tym rozszerzenie kontekstu do 16 000 tokenów, obsługę multimodalnych danych czy wprowadzenie wersji zoptymalizowanych pod kątem rozumowania. Model jest już dostępny publicznie na platformie Hugging Face, a dokumentacja i przewodniki wdrożeniowe zostały opublikowane na GitHubie.