Oprogramowanie

Cisco zwiększa cyberbezpieczeństwo. Wszystko dzięki nowemu LLM

Sztuczna inteligencja przychodzi na ratunek. Tym razem nie chodzi jednak o generowanie śmiesznych obrazków lub tekstów, a zadbanie o sieci i serwery.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Cisco zwiększa cyberbezpieczeństwo. Wszystko dzięki nowemu LLM

Cisco zaprezentowało specjalistyczny rozwiązanie dla cyberbezpieczeństwa. FoundationAI-SecurityLLM-base-8B to otwartoźródłowy model oparty na Llama-3.1, dostosowany do pracy w roli asystenta czatu. Mimo eksperckiej wiedzy może on działać nawet na pojedynczym GPU, oferując kontekst do 4000 tokenów, co czyni go dostępnym również dla organizacji o ograniczonych zasobach technicznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Model jest już dostępny publicznie na platformie Hugging Face

Ze względu na bardziej specjalistyczną bazę treningową, wykazuje on wyższą skuteczność niż większe modele ogólnego użytku. Może służyć do streszczeń, analizy, tworzenia raportów, klasyfikacji alertów czy mapowania incydentów w oparciu o MITRE ATT&CK. Testy przeprowadzone przez Cisco wykazały redukcję liczby fałszywych alarmów oraz przyspieszenie tzw. triage.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TENDA N301 2.4 GHz
Router TENDA N301 2.4 GHz
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Router TP-LINK Archer GX90 2.4 / 5 GHz (TriBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer GX90 2.4 / 5 GHz (TriBand), Wi-Fi Mesh
-249.01 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Router TP-LINK Deco M4 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
Router TP-LINK Deco M4 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
-30 zł
279 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

W obszarze bezpieczeństwa aplikacji model wspiera symulację ścieżek ataku, analizę kodu pod kątem OWASP i generowanie scenariuszy testowych, umożliwiając bardziej proaktywne podejście do ochrony systemów.

Cisco zwiększa cyberbezpieczeństwo. Wszystko dzięki nowemu LLM

Twórcy planują dalszy rozwój rozwiązania, w tym rozszerzenie kontekstu do 16 000 tokenów, obsługę multimodalnych danych czy wprowadzenie wersji zoptymalizowanych pod kątem rozumowania. Model jest już dostępny publicznie na platformie Hugging Face, a dokumentacja i przewodniki wdrożeniowe zostały opublikowane na GitHubie.

Image
telepolis
AI Cisco cyberbezpieczeństwo sztuczna inteligencja LLM LLaMA
Zródła zdjęć: Shutterstock / Anucha Cheechang
Źródła tekstu: Cisco, oprac. własne