Cisco zwiększa cyberbezpieczeństwo. Wszystko dzięki nowemu LLM

Cisco zaprezentowało specjalistyczny rozwiązanie dla cyberbezpieczeństwa. FoundationAI-SecurityLLM-base-8B to otwartoźródłowy model oparty na Llama-3.1, dostosowany do pracy w roli asystenta czatu. Mimo eksperckiej wiedzy może on działać nawet na pojedynczym GPU, oferując kontekst do 4000 tokenów, co czyni go dostępnym również dla organizacji o ograniczonych zasobach technicznych.

Model jest już dostępny publicznie na platformie Hugging Face

Ze względu na bardziej specjalistyczną bazę treningową, wykazuje on wyższą skuteczność niż większe modele ogólnego użytku. Może służyć do streszczeń, analizy, tworzenia raportów, klasyfikacji alertów czy mapowania incydentów w oparciu o MITRE ATT&CK. Testy przeprowadzone przez Cisco wykazały redukcję liczby fałszywych alarmów oraz przyspieszenie tzw. triage.

W obszarze bezpieczeństwa aplikacji model wspiera symulację ścieżek ataku, analizę kodu pod kątem OWASP i generowanie scenariuszy testowych, umożliwiając bardziej proaktywne podejście do ochrony systemów.