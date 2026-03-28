Aparat w telefonie zadziała lepiej. Kluczowa zmiana w Androidzie
Google chce naprawić to, w jaki sposób zewnętrzne aplikacje korzystają z aparatu w telefonie. Dzięki temu zdjęcia mają być lepsze.
Dzisiaj aparatu w telefonach komórkowych w dużej mierze opierają się na rozwiązaniach software'owych, które poprawiają jakość zdjęć. W przypadku używania domyślnej aplikacji kamery nie stanowi to problemu. Ten pojawia się, gdy fotografię chcemy zrobić przy użyciu innej aplikacji. Google chce to wreszcie poprawić.
Lepszy aparat w Androidzie
Google zapowiedział zmiany w tym, jak aparat będzie działał w Androidzie 17. W przyszłej wersji systemu operacyjnego zewnętrzne aplikacje mają uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji kamery.
Producenci sami będą mogli zdecydować, do jakich funkcji kamery dostęp będą miały aplikacje firm trzecich. Chodzi o to, aby robienie zdjęć bezpośrednio WhatsAppem czy Messengerem dawało taką samą jakość fotografii, jak przy pomocy systemowej aplikacji kamery. Dzisiaj nie jest to do końca możliwe.
Nie jest to całkowita nowość w Androidzie. Już teraz aplikacje zewnętrzne mają dostęp do części funkcji aparatu, ale są one mocno ograniczone np. do HDR czy trybu nocnego. Nowość pozwoli na jeszcze większą dowolność i tym samym lepszą jakość zdjęć.