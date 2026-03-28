Oprogramowanie

Aparat w telefonie zadziała lepiej. Kluczowa zmiana w Androidzie

Google chce naprawić to, w jaki sposób zewnętrzne aplikacje korzystają z aparatu w telefonie. Dzięki temu zdjęcia mają być lepsze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dzisiaj aparatu w telefonach komórkowych w dużej mierze opierają się na rozwiązaniach software'owych, które poprawiają jakość zdjęć. W przypadku używania domyślnej aplikacji kamery nie stanowi to problemu. Ten pojawia się, gdy fotografię chcemy zrobić przy użyciu innej aplikacji. Google chce to wreszcie poprawić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lepszy aparat w Androidzie

Google zapowiedział zmiany w tym, jak aparat będzie działał w Androidzie 17. W przyszłej wersji systemu operacyjnego zewnętrzne aplikacje mają uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji kamery.

Producenci sami będą mogli zdecydować, do jakich funkcji kamery dostęp będą miały aplikacje firm trzecich. Chodzi o to, aby robienie zdjęć bezpośrednio WhatsAppem czy Messengerem dawało taką samą jakość fotografii, jak przy pomocy systemowej aplikacji kamery. Dzisiaj nie jest to do końca możliwe.

Nie jest to całkowita nowość w Androidzie. Już teraz aplikacje zewnętrzne mają dostęp do części funkcji aparatu, ale są one mocno ograniczone np. do HDR czy trybu nocnego. Nowość pozwoli na jeszcze większą dowolność i tym samym lepszą jakość zdjęć.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena