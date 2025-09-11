Masz telefon Nothing? Zobacz, czy dostaniesz Android 16

Firma Nothing potwierdziła nadejście dużej aktualizacji swojego systemu – Nothing OS 4.0, który zostanie oparty na Androidzie 16. Firma zaprezentowała krótki teaser na platformie X, opisując nową wersję hasłem „Udoskonalony. Zdefiniowany na nowo” (Refined. Redefined) i pokazując fragment nowego wyglądu ikon.

Premiera Nothing OS 4.0 jest zgodna z wcześniejszą zapowiedzią Carla Pei z lipcowej prezentacji Phone (3). System ma być znaczącym ulepszeniem, a program beta wystartuje pod koniec września i potrwa do grudnia 2025 roku.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Nothing OS 4.0 będzie miał odświeżony interfejs, ale wciąż w specyficznej stylistyce marki, otrzyma np. nowe widżety zegara dla ekranu blokady. Co jednak bardziej niepokoi, mówi się, że w Nothing OS 4.0 pojawią się aplikacje typu bloatware zewnętrznego dostawcy (jak Clean Master), co jest jednak sprzeczne z dotychczasowym podejściem Nothing.

Aktualizacja w pierwszej kolejności trafi na Nothing Phone (3), a następnie na modele Phone (3a) Pro, Phone (3a), Phone (2a) Plus, Phone (2a), CMF Phone 2 Pro oraz CMF Phone 1. Niestety, pierwszy smartfon marki – Phone (1) z 2022 roku – nie otrzyma już nowego systemu.

Phone (1) osiągnął koniec cyklu życia oprogramowania i nie otrzyma Nothing OS 4.0. Dotrzymaliśmy obietnicy 3 lat aktualizacji oprogramowania, a przed nami kolejny rok aktualizacji zabezpieczeń. Aby podziękować naszym użytkownikom, którzy korzystali z niego od pierwszego dnia, pracujemy nad programem dla was – powiedział Carl Pei, CEO Nothing.