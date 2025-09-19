Tech

OpenAI podbiera pracowników Apple i szykuje coś lepszego niż smartfon

Nie da się zaprzeczyć, że Sam Altman to wizjoner z głową pełną pomysłów. Tym razem szykowane są dopracowane i rozbudowane urządzenia ubieralne, które jest szansa zobaczyć już pod koniec przyszłego roku.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:49
OpenAI podbiera pracowników Apple i szykuje coś lepszego niż smartfon

OpenAI to niekwestionowany lider na rynku modeli sztucznej inteligencji, czego dowodem jest m.in. ChatGPT czy Sora. Firma ma jednak chrapkę już nie tylko na warstwę software, ale i sprzęt do pracy z AI. To właśnie dlatego nawiązano współpracę z Jonym Ive, legendarnym projektantem odpowiedzialnym za najbardziej rozpoznawalne produkty Apple. Nowe doniesienia wskazują, że OpenAI aktywnie podbiera także kluczowych pracowników Apple i zagaduje partnerów.

Szykowany jest przypinane do ubrania urządzenie obsługujące AI

Według The Information, do zespołu OpenAI dołączyło już około dwóch tuzinów byłych pracowników Apple, w tym projektanci oraz inżynierowie sprzętu. OpenAI kusi ich nie tylko wyższymi wynagrodzeniami, ale też możliwością pracy nad nowymi, przełomowymi rozwiązaniami.

Na zmianę drużyny zdecydował się m.in. Matt Theobald, ekspert od projektowania procesów produkcyjnych, oraz Cyrus Daniel Irani, były lider zespołu odpowiedzialnego za interfejsy użytkownika.

Co więcej, firma współpracuje również z dostawcami Apple, takimi jak Luxshare czy Goertek, odpowiedzialnymi za montaż i komponenty. Z przecieków wynika, że OpenAI testuje różne koncepcje urządzeń, w tym cyfrowy dyktafon czy przypinane akcesorium typu wearable. Potencjalna premiera nowych produktów miałaby nastąpić na przełomie 2026/2027.

Wszyscy chcą stać się liderami dziewiczego rynku urządzeń użytkowych napędzanych przez AI, które mają być w przyszłości tak popularne jak smartfony. Dotyczy to nie tylko Apple czy OpenAI, ale również Facebooka co dowodzą zaprezentowane chwilę temu okulary Meta Ray-Ban Display.

