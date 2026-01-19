Nowa funkcja w kasach samoobsługowych Biedronki. Obniży rachunek
Kasy samoobsługowe może i są zmorą sklepów, ale dla klientów kojarzą się z wygodą i brakiem kolejek. W Biedronce znajdziemy w nich nową funkcję, którą polubimy, jeśli zależy nam na obniżaniu codziennych rachunków za zakupy.
Chodzi o możliwość rozliczenia vouchera kaucyjnego w prosty i samodzielny sposób, bezpośrednio, podczas dokonywania płatności w kasie samoobsługowej. To bardzo pożądana zmiana, ponieważ pozwoli nam ona na naliczenie przysługującej nam zniżki, bez zbędnych formalności oraz podchodzenia do kasy tradycyjnej. A wiadomo nie od dziś, że klienci Biedronki oprócz zniżek, cenią sobie także oszczędność czasu.
Przydatna funkcja na kasie samoobsługowej Biedronki
Jeśli dana kasa obsługuje funkcję, nie sposób będzie ją przegapić - pojawi się w momencie wyboru płatności. Zobaczymy ją obok znanych nam już opcji, takich jak płatność za pomocą karty płatniczej, BLIK-iem oraz z użyciem eKodów podarunkowych. Wprawne oko kupującego dostrzeże teraz nowy element - "Zrealizuj voucher kaucyjny".
Voucher kaucyjny pozwoli nam na wykorzystanie bonu, jaki otrzymaliśmy za zwrot opakowań produktów, objętych kaucją. Jeśli zeskanujemy kod z vouchera, system odliczy nam jego wartość od zakupów. Rachunek automatycznie się obniży.
To nic innego jak element szerszego wdrażania ogólnopolskiego systemu kaucyjnego, jaki obowiązuje od 1 października, który można powiedzieć, że wchodzi w kolejną fazę.
Funkcja ta to efekt działania butelkomatów (recyklomatów), jakie Biedronka instaluje w swoich sklepach: na parkingach, przy wejściu, albo w pobliżu kas. Możemy w nich dokonać zwrotu opakowań produktów objętych kaucją i potem, podczas zakupów, odzyskać naliczoną kwotę. Po oddaniu butelek dostajemy drukowany voucher (coś w rodzaju paragonu) do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. Tego typu voucher jest ważny 30 dni od momentu wydania i można go wykorzystać tylko raz.
W dalszym ciągu, jeśli sobie tego życzymy, sieć Biedronka, ma obowiązek, wydać nam kaucję w postaci gotówki. Choć najczęściej wybieraną opcją jest właśnie odliczanie danej kwoty od rachunku zakupowego.