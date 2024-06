Masz złamane serce? Naukowcy znaleźli nietypowe rozwiązanie

Wciąż cierpisz po odrzuceniu w swoim ostatnim związku? Naukowcy odkryli dość nietypowy sposób na złagodzenie doświadczenia "złamanego serca". Pomóc ma elektryczna stymulacja mózgu.

Koniec związku to niezwykle trudny, ale i częsty scenariusz. Tłumaczyłoby to chociażby dlaczego tak wiele piosenek o miłości dotyczy tych przypadków, w których para nie będzie jednak razem żyła długo i szczęśliwie. Jest jednak coś, co może osłodzić czas wychodzenia z tej traumy - i nie, nie są to lody, oglądanie Dziennika Bridget Jones, ani alkohol.

Przez mózg do serca

Badanie na ten temat opublikowano w Journal of Psychiatric Research. Słynne powiedzenie mówi, że do serca można trafić przez żołądek. Okazuje się jednak, że kierunek jest jednak niewłaściwy. Rozwiązaniem może okazać się odpowiednie zastosowanie specjalnego sprzętu do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Ważny jest jednak konkretny cel w naszym mózgu.

W badaniu udział wzięło 36 ochotników z zespołem traumy miłosnej. Zostali oni podzieleni na trzy grupy, z których każda nosiła urządzenia do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym przez 20 minut, dwa razy dziennie przez pięć dni – opisuje cały proces The Guardian. Różnica polegała jednak na tym, że dwie z tych grup miały nakierowany prąd na konkretne miejsca w naszej głowie. Chodzi dokładnie o grzbietowo-boczną korę przedczołową oraz brzuszno-boczną korę przedczołową. Oba obszary biorą udział w procesie regulacji emocji. I choć stymulacja tego pierwszego rejonu mózgu okazała się bardziej skuteczna, to jednak w obu przypadkach zauważono znaczące zmniejszenie objawów zespołu traumy miłosnej.

Naukowcy z Uniwersytetu Zanjan w Iranie i Uniwersytetu Bielefeld w Niemczech, którzy odpowiadają za to badanie, uważają jednak, że konieczna jest teraz kolejna próba na większej grupie badanych, by potwierdzić te wyniki. Zespół nie przekreśla też innych metod leczenia jak chociażby terapia poznawczo-behawioralna. Jak wskazują jednak naukowcy, ich rozwiązanie może być uzupełnieniem ale też alternatywą dla sprawdzonych już rozwiązań, jeśli nie przynoszą one zamierzonych skutków.

Źródło zdjęć: Shutterstock, gpointstudio

Źródło tekstu: The Guardian