Rewolucja w medycynie. Wykryje poważne schorzenia w 15 sekund

Stetoskop nowej generacji

Dalsza część tekstu pod wideo

Lekarze z brytyjskiego Imperial College London opracowali nowy rodzaj stetoskopu, który został stworzony we współpracy z amerykańską firmą Eko Health. Jest on w stanie wykryć poważne wady serca, w tym wady zastawkowe serca czy arytmię - praktycznie natychmiast. Stetoskop został wprowadzony do użytku w roku 1816 i praktycznie aż do teraz nie było w nim żadnych poważnych usprawnień.

Urządzenie zaprezentowano na konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Madrycie (które zaplanowano na okres między 29 sierpnia a 1 września 2025 r.). Ten nowy rodzaj stetoskopu jest złożony z modułu do EKG oraz mikrofonów, które nasłuchują przepływ krwi do serca. Jego twórcy twierdzą, że urządzenie jest w stanie wykryć nawet najmniejsze nieprawidłowości w przepływie krwi czy w rytmie serca, które są niewykrywalne przez ludzkie ucho. Badanie trwa zaledwie 15 sekund.

stetoskop z AI wykonujący EKG i analizę rytmu serca oraz przepływu krwi (fot. Eko Health)

Dane te są pobierane przez urządzenie, a następnie przesyłane do chmury, gdzie są analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji. Po takiej analizie, lekarze uzyskują szybką informacje zwrotną, czy pacjent cierpi na jedną z trzech przypadłości: niewydolność serca, arytmię albo zastawkową chorobę serca.

Urządzenie przebadano na grupie kontrolnej 12 000 pacjentów z 200 różnych przychodni w UK. Badanie wykazało, że arytmia czy zastawkowe choroby serca były wykrywane od 2 do 3 razy częściej przy wykorzystaniu stetoskopu.