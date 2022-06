Radykalnie zmniejsza ryzyko raka. To wybawienie dla lubiących zjeść

Nawet zbilansowana dieta nie zawsze jest gwarantem obniżenia masy ciała i pozbycia się nadmiernego tłuszczu z organizmu. Czasem trzeba uciec się do bardziej inwazyjnych metod. Jednak dodatkowo zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.

Nadchodzi lato i coraz więcej osób zaczyna dbać o siebie, by lepiej prezentować się w stroju kąpielowym na plaży lub móc bez wstydu chodzić bez koszulki. Niestety, zbilansowana dieta i ćwiczenia wymagają wiele wysiłku, systematyczności i czasu. Sama zmiana nawyków również nie zawsze może być możliwa. W ekstremalnych przypadkach pacjenci z otyłością mogą się poddać operacji bariatrycznej. Jak się okazuje, pomaga ona nie tylko schudnąć, lecz również chroni przed rakiem.

Operacja bariatryczna - na czym polega?

Operacja bariatryczna jest jedną z metod walki z otyłością, lecz ze względu na inwazyjność, stosuje się ją wyłącznie w ostateczności. Istnieją różne techniki przeprowadzania operacji, lecz zwykle chodzi o laparoskopowe wyłączenie żołądka lub wycięcie części żołądka znajdującej się w okolicach krzywizny większej. Zabieg sam w sobie nie powoduje bezpośredniego obniżenia wagi, lecz po nim pacjent nie jest w stanie się obżerać, przez co jego waga spada.

Okazuje się, że przejście operacji bariatrycznej może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka wśród pacjentów. Szczególnie, jeśli chodzi o nowotwory związane z otyłością. Analiza danych zebranych przez SPLENDID (Surgical Procedures and Long-term Effectiveness in Neoplastic Disease Incidence and Death) pokazała, że osoby po zabiegu bariatrycznym o 32 procent rzadziej chorowały na nowotwór, którego podłożem jest otyłość.

Schudnięcie obniża ryzyko występowania nowotworów?

Inne badanie zostało zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej (ASMBS) i wykazało coś podobnego. Zachorowalność na raka piersi, macicy, prostaty, nerki, mózgu, płuc i tarczycy była obniżona u osób, które przeszły operację bariatryczną. Badacze zauważają, że uczestnicy z otyłością, którzy nie przeszli zabiegu, byli 3,5 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu raka.

Przedstawione wyniki obejmowały badanie na 1620 pacjentach po bypassie żołądkowym lub rękawowej resekcji żołądka. W grupie kontrolnej znalazło się 2156 osób, które nie przeszły żadnego z tych zabiegów. Okazało się, że w ciągu 10 lat częstotliwość występowania raka wśród osób po zabiegu wynosiła 5,2 procent, a w grupie kontrolnej aż 12,2 procent.

Badania pozwalają wyciągnąć dwa bardzo ważne wnioski. Pierwszym z nich jest skuteczność operacji bariatrycznej przy zrzuceniu wagi (osoby po zabiegu tracą średnio 1/4 masy ciała). Drugim wnioskiem jest natomiast to, jak bardzo otyłość sprzyja występowaniu nowotworów. Według American Cancer Society otyłość jest w Stanach Zjednoczonych drugą po tytoniu przyczyną raka, której można zapobiegać.

Zobacz: Krakowski łazik poza podium ale konkurencja była mocna

Zobacz: Wyhodowali jej trzecie ucho. Mieli w tym cel

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: SPLENDID i ASMBS