Sensacja w Wielkopolsce. Znaleziono osobliwy szkielet człowieka

Archeologowie odnaleźli nietypowe szczątki człowieka w jednej z polskich miejscowości. Jej mieszkaniec żył w czasach średniowiecza i cierpiał na rzadką przypadłość.

Do dość nietypowego odkrycia doszło we wsi Łekno w województwie Wielokoplskim. W miejscowości znajdującej się pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą przeprowadzono wykopaliska, w ramach których odnaleziono około 400 grobów. Ciała tam spoczywające należały zarówno do mnichów, jak i lokalnej ludności.

Mężczyzna cierpiał na achondroplazję i dyschondrosteozę Leriego-Weilla

Uwagę naukowców przykuło szczególnie jedno z nich, ze względu na swój niestandardowy wygląd i deformacje. Jest to ciało mężczyzny w wieku 35-45 lat, który za życia cierpiał na odmianę karłowatości znaną jako achondrolplazja.

Co ciekawe, mężczyzna cierpiał najprawdopodobniej na dwie formy karłowatości, gdyż wykryto u niego również dysplazję wielopostaciową, wpływającą na rozwój kości, chrząstek, mięśni, ścięgien i więzadeł. Istnieją też silne przypuszczenia, że deformacje mogą być wynikiem bardzo rzadkiego, genetycznego uwarunkowania zespołu wad wrodzonych, znanego jako dyschondrosteoza Leriego-Weilla (LWD).

Generując modele 3D, naukowcy mogli skoncentrować swoje badania na nieprawidłowym kształcie kilku kości. Nieproporcjonalna czaszka, wąskie kanały rdzenia kręgowego, krótkie żebra i rozszerzone kości biodrowe były jednymi z odkryć sugerujących achondroplazję, stan, w którym osoba ma bardzo krótkie ręce i nogi, średni tułów i większą niż przeciętna głowę.

Zespół badaczy wykorzystał metodę datowania radiowęglowego, by ocenić, w jakich latach mężczyzna żył. Wyniki pokazały, że było to najprawdopodobniej między IX a XI wiekiem. Jednak naukowcy wskazują, że datowanie może być błędne i jest pewne prawdopodobieństwo, że mężczyzna żył w czasach, gdy aktywnie działał tam zakon cystersów, czyli po XII wieku.

Źródło zdjęć: Piotr Namiota, archiwa ekspedycji archeologicznej w Łeknie

Źródło tekstu: Live Science /