Odkryto szczątki tajemniczej hybrydy. Tylko w połowie była człowiekiem

Nie brakowało także krzyżowania się pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Zwłaszcza jeśli miały one stosunkowo mało odległego wspólnego przodka. Tak wyglądała sytuacja między nami, czyli homo sapiens, a neandertalczykami. Co więcej, my, czyli rdzenni Europejczycy mamy od 2 do 6% DNA pochodzenia neandertalskiego. Tym samym krzyżówki międzygatunkowe nie były niczym dziwnym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hybryda człowieka i neandertalczyka

Ta jednak jest wyjątkowa. Mowa tu bowiem o szczątkach dziecka sprzed 140 tysięcy lat, które odnaleziono w jaskini Skhul w Izraelu. Są one dowodem na to, że nasze pierwsze kontakty z neandertalczykami miały miejsce kilkadziesiąt tysięcy lat wcześniej, niż do tej pory zakładano.