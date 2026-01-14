Niezwykła właściwość gumy do żucia. Naukowcy mają zagwozdkę

Tajemnicze właściwości żucia gumy

Niezależne od siebie badania, odnośnie żucia gumy, konsekwentnie pokazują, że ta czynność zwiększa czujność i koncentrację uwagi aż o 10% oraz zmniejsza stres w warunkach laboratoryjnych. Osoby, które żuły gumę przed pięciominutową prezentacją albo testem z matematyki, miały zauważalnie niższy poziom stresu niż osoby, które tego nie robiły. Kobiety, które żuły gumę przed operacją odczuwały niższy poziom lęku.

Naukowcy jednak, wciąż nie potrafią racjonalnie wytłumaczyć dlaczego tak to działa.

Jak przechodzi się od napięcia mięśni do stymulacji nerwów, a następnie do zmian zachodzących w mózgu? Tego jeszcze nie wyjaśniono. badacze zachodzą w głowę.

To nie znaczy, że nie ma na ten temat teorii. Owszem istnieją i są bardzo różne. Jedna z nich głosi, że żucie zwiększa przepływ krwi do mózgu, inna że aktywizuje mięśnie twarzy, a także odwraca uwagę od czynników stresogennych. Jeden z badaczy zasugerował, że całkiem prawdopodobne, że ludzie lubią powtarzalne ruchy i to ich uspokaja - stukanie palcami, klikanie długopisami oraz wiercenie się. Jego zdaniem, żucie gumy może być właśnie takim "wierceniem się" dla jamy ustnej.