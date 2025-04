Masz tę alergię? Mogą pomóc Ci orzechy ziemne

Klina klinem? Można uznać, że to hasło mogło przyświecać badaczom z Wielkiej Brytanii. Postanowili oni znaleźć rozwiązanie pomagające uczulonym na orzeszki ziemne. Jako remedium zaproponowali oni coś, co początkowo powinno być ostatnim wyborem, a więc… orzeszki ziemne. Paradoksalnie, metoda ta przynosi zauważalną poprawę u większości chorych dorosłych.

Na czym polegało badanie?

Nowe badanie wskazuje, że immunoterapia orzeszkami ziemnymi działa nie tylko u najmłodszych, ale i u dorosłych. Brało w nim udział 21 dorosłych w wieku od 18 do 40 lat z kliniczną diagnozą alergii na orzeszki ziemne. Uczestnicy otrzymali początkowo dawkę 0,8 mg mąki arachidowej zmieszanej z jedzeniem, następnie 1,5 mg 30 minut później, a na koniec 3 mg kolejne pół godziny później. Osoby, które były w stanie bezpiecznie tolerować te bardzo niskie dawki – odpowiadające mniej niż 1% orzeszków ziemnych – w warunkach klinicznych, kontynuowały przyjmowanie dziennej dawki w domu przez dwa tygodnie.

Nadzieja na przyszłość

Ostatecznie badani osiągnęli dawkę na poziomie 1 grama, czyli równowartość czterech orzeszków ziemnych. Dawkę tę otrzymywali przez trzy miesiące. Po tym czasie okazało się, że spożycie nawet 1,4 gramów białka orzechowego dla 67% z nich kończy się bez reakcji alergicznej. Jest to o tyle dobra wiadomość, że uczulenie to wymaga dużej czujności. Aby się o tym przekonać, wystarczy sprawdzić na jak wielu opakowaniach pojawia się informacja o śladowych ilościach orzechów.

Odczulanie niektórych pacjentów trwało dłużej niż innych – czas trwania badania wahał się od ośmiu do 14 miesięcy przed pandemią oraz do 23 miesięcy po utrudnieniach związanych z pojawieniem się koronawirusa. Choć po zakończeniu całego procesu nadal zalecane jest noszenie adrenaliny i nieprzekraczanie norm dziennego spożycia, to jednak pacjenci mówią o odczuwalnej uldze. Sami uczeni wskazują, że zanim metoda ta zostanie rozpowszechniona, konieczne jest przeprowadzenie większego, wieloośrodkowego badania.