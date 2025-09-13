Nie chudnij za szybko, bo zgłupiejesz na stare lata

Efekt jojo zabójczy dla sprawności umysłowej

Zespół naukowców z Penn State, analizując dane ponad 4300 osób powyżej 65. roku życia przez nawet 11 lat, jednoznacznie wykazał, że osoby, których masa ciała, BMI lub obwód w pasie najbardziej się zmieniały, szybciej traciły sprawność umysłową.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ryzykowne okazały się zarówno duże spadki masy ciała (o 5% lub więcej), jak i cykliczne wahania – utrata i odzysk wagi. U takich osób tempo utraty możliwości poznawczych było niemal dwukrotnie wyższe niż u seniorów utrzymujących stabilną sylwetkę.

To problem, którego nie determinuje płeć, rasa czy przewlekłe choroby

Badania były szeroko zakrojone: uwzględniono wiek, płeć, rasę, palenie, depresję, przewlekłe choroby czy status ekonomiczny. Jednak nie mierzono bezpośrednio masy mięśniowej, diety czy aktywności fizycznej, a siła chwytu nie jest doskonałym wskaźnikiem sarkopenii.

Odkrycia są istotne nie tylko naukowo, ale mają także praktyczne zastosowanie. Sugerują, by osoby starsze regularnie i konsekwentnie kontrolowały masę ciała w domu – o tej samej porze dnia, w tych samych ubraniach, tuż po przebudzeniu. Stabilność masy jest prawdopodobnie wyrazem ogólnego zdrowia, a gwałtowne zmiany mogą wynikać z chorób lub niezamierzonego procesu spalania tkanki mięśniowej.

Podczas gdy otyłość w średnim wieku sprzyja demencji, w późniejszych latach obserwuje się tzw. „paradoks otyłości”, czyli zależność korzystną dla zachowania sprawności mózgu u osób z nieco wyższym BMI.