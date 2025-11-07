Naukowcom udało się odtworzyć pigment, który daje "supermoce"

Pigment, który daje "supermoc"

Zespół naukowców kierowany przez Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, wyprodukował kluczowy pigment, który zmienia kolor w zależności od warunków. Mowa o ksantommatynie, występującej w skórze wielu głowonogów o właściwościach psychodelicznych. Do tej pory pozyskiwanie jej od zwierząt lub wytwarzanie w laboratorium było albo niemożliwe, albo całkowicie niepraktyczne.

Technicznie rzecz biorąc, naukowcy nie wytworzyli tego pigmentu, ale tak zmodyfikowali bakterie, aby go wytwarzały na większą skalę. Dzięki ich działaniom, bakterie są w stanie wytwarzać go z niespotykaną dotąd wydajnością - dając do 1000 razy więcej ksantommatyny niż było to możliwe do tej pory.

Opracowaliśmy nową technikę, która przyspieszyła nasze działania i umożliwiła wytworzenie materiału (ksantommatyny) w bakterii po raz pierwszy. pochwalił się jeden z autorów badania, Bradley Moore.

Czy też chcemy nauczyć się "znikać"?

Po co te wszystkie wysiłki? Otóż, łatwiejszy dostęp do ksantommatyny może wspomóc badania kamuflażu głowonogów, rzucając jednocześnie nowe światło na ten cud natury. A wszystko po to, aby pozyskać jakiekolwiek wskazówki, pozwalające go nam ludziom, naśladować.