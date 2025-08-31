Lubisz zajarać? Zbyt mocny towar może wywołać choroby psychiczne

Wyjaśnijmy to na wstępie: badania te nie dotyczą liści, a koncentratów olejków o zawartości przynajmniej 10%, lub 5 mg na porcję. Fakt ten nie oznacza to więc ani, że palenie suszonych liści wywołuje podobne problemy, ani, że tego nie robi. Dodatkowo wskazują na korelację, a nie na przyczynowość.

Marihuana z dużą zawartością THC

Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado ocenili 99 badań, w których łącznie wzięło udział 221 097 uczestników. Na tej podstawie wyciągnęli wnioski, że osoby przyjmujące tak mocne dawki znacznie częściej miały problemy psychiczne. Mowa tu głównie o schizofrenii i psychozie. Naukowcy podkreślają, że ustalenie, czy zachodzi tu przyczynowość, wymaga dalszych badań. Podobnie jak kwestia jak wysoka dawka jest potencjalnie niebezpieczna dla psychiki.