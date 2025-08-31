Lubisz zajarać? Zbyt mocny towar może wywołać choroby psychiczne
Zwolennicy marihuany twierdzą, że jest to używka praktycznie pozbawiona efektów ubocznych, która nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Badania wskazują, że to nie takie proste.
Wyjaśnijmy to na wstępie: badania te nie dotyczą liści, a koncentratów olejków o zawartości przynajmniej 10%, lub 5 mg na porcję. Fakt ten nie oznacza to więc ani, że palenie suszonych liści wywołuje podobne problemy, ani, że tego nie robi. Dodatkowo wskazują na korelację, a nie na przyczynowość.
Marihuana z dużą zawartością THC
Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado ocenili 99 badań, w których łącznie wzięło udział 221 097 uczestników. Na tej podstawie wyciągnęli wnioski, że osoby przyjmujące tak mocne dawki znacznie częściej miały problemy psychiczne. Mowa tu głównie o schizofrenii i psychozie. Naukowcy podkreślają, że ustalenie, czy zachodzi tu przyczynowość, wymaga dalszych badań. Podobnie jak kwestia jak wysoka dawka jest potencjalnie niebezpieczna dla psychiki.
Warto jednak mieć to na uwadze. Osoby z takimi problemami często nie zdają sobie nawet z tego sprawy i odrzucają to, że jest z nimi coś nie tak. Dodatkowo wszystkie uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na nas i na naszych bliskich.