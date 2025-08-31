Nauka

Lubisz zajarać? Zbyt mocny towar może wywołać choroby psychiczne

Zwolennicy marihuany twierdzą, że jest to używka praktycznie pozbawiona efektów ubocznych, która nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Badania wskazują, że to nie takie proste.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:21
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lubisz zajarać? Zbyt mocny towar może wywołać choroby psychiczne

Wyjaśnijmy to na wstępie: badania te nie dotyczą liści, a koncentratów olejków o zawartości przynajmniej 10%, lub 5 mg na porcję. Fakt ten nie oznacza to więc ani, że palenie suszonych liści wywołuje podobne problemy, ani, że tego nie robi. Dodatkowo wskazują na korelację, a nie na przyczynowość

Dalsza część tekstu pod wideo

Marihuana z dużą zawartością THC

Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado ocenili 99 badań, w których łącznie wzięło udział 221 097 uczestników. Na tej podstawie wyciągnęli wnioski, że osoby przyjmujące tak mocne dawki znacznie częściej miały problemy psychiczne. Mowa tu głównie o schizofrenii i psychozie. Naukowcy podkreślają, że ustalenie, czy zachodzi tu przyczynowość, wymaga dalszych badań. Podobnie jak kwestia jak wysoka dawka jest potencjalnie niebezpieczna dla psychiki.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz VITAMMY Next 7 Biało-granatowy
Ciśnieniomierz VITAMMY Next 7 Biało-granatowy
0 zł
109 zł - najniższa cena
Kup teraz 109 zł
Ciśnieniomierz AIR DOCTOR SHC03A Biały
Ciśnieniomierz AIR DOCTOR SHC03A Biały
-22.49 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 67.5 zł
Ciśnieniomierz BEURER BM 38
Ciśnieniomierz BEURER BM 38
-50 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Advertisement

Powstanie nowy Park Narodowy w Polsce. Wiadomo, ile będzie kosztować

Warto jednak mieć to na uwadze. Osoby z takimi problemami często nie zdają sobie nawet z tego sprawy i odrzucają to, że jest z nimi coś nie tak. Dodatkowo wszystkie uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na nas i na naszych bliskich.

Image
telepolis
zdrowie medycyna THC
Zródła zdjęć: Raymond.Stock_Koom / shutterstock
Źródła tekstu: SciTechDaily