Jesteśmy bliscy przełomu. Zmieni to wszystko co wiemy o wszechświecie

Eksplozja czarnej dziury może nastąpić już wkrótce

Naukowcy z University of Massachusetts Amherst uważają, że istnieje 90 procent szansy na to, że w przeciągu najbliższych 10 lat nastąpi eksplozja czarnej dziury. To zjawisko całkowicie wywróci stan naszej wiedzy o wszechświecie, gdyż potwierdziłoby istnienie "pierwotnych" czarnych dziur, które powstały 13,8 miliarda lat temu, sekundę po tzw. Wielkim Wybuchu.

Według opisanego w 1974 r. hipotetycznego zjawiska zwanego promieniowaniem Hawkinga – z czarnych dziur stopniowo "wycieka" energia i z czasem się one kurczą. Im są mniejsze, tym szybciej zanikają, aż w końcu całkowicie wyparowują, a towarzyszy temu gigantyczna eksplozja energii. Do tej pory nie udało się zarejestrować takiego zjawiska, a naukowcy sądzili, że mają one miejsce raz na 100 tysięcy lat.

Najnowsza teoria wskazuje jednak, że czarne dziury mogą eksplodować znacznie częściej, bo raz na 10 lat. Badacze z University of Massachusetts, Amherst sądzą, że te "pierwotne" czarne dziury zawierają w sobie bardzo ciężki elektron, zwany "ciemnym elektronem". Uważają również, że istnieje 90 proc. szansy, że uświadczymy eksplozji pierwotnej czarnej dziury w ciągu najbliższych 10 lat. Badacze podkreślają, że obecna aparatura wykryje tego typu promieniowanie.

Co ciekawe, w wyniku takiej eksplozji wszechświat będzie zalany wieloma rodzajami cząsteczek – elektronami, kwarkami, bozony Higgsa oraz elementy wykraczające poza konwencjonalne modele fizyczne – czyli np. cząsteczki tworzące ciemną materię.