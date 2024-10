Ta fioletowa plama to prawdziwa sensacja. Pierwszy taki okaz na Ziemi?

To jedno z najwcześniejszych zwierząt na Ziemi! Naukowcy odkryli ślady bardzo wyjątkowej skamieliny, która może ujawnić nam jak wyglądali pionierzy tego królestwa. Znalezisko może sięgać aż 575 milionów lat temu!

W zapisie kopalnym to właśnie w tym okresie zaczynają się pojawiać bardziej złożone, wielokomórkowe formy życia. Dlaczego? Cóż, na to wciąż nie mamy odpowiedzi. Wiadomo jednak, że odnaleziona przez badaczy skamielina może odpowiedzieć na pytanie o życie pierwszych istot z królestwa zwierząt. Choć te pierwsze istoty wyglądają dość niepozornie, to w dziejach Ziemi stanowią niebywałe wydarzenie.

Niepozorny bohater ze "znakiem zapytania"

Ślady jednego z takich pierwszych stworzeń wielokomórkowych, nazywanych fauną ediakarską, znaleziono w południowej części Australii. Na podstawie zebranych danych amerykańscy naukowcy i paleontolodzy z Muzeum Południowej Australii wykonali wizualizację tego jak mogło wyglądać to zwierzę. Quaestio simpsonorum, bo tak nazwano tę istotę, ma wiele cech typowych dla tego królestwa: składa się z wielu komórek, jest w stanie się poruszać, a jego ciało można podzielić na różniące się od siebie połowy.

Wskazówką, która pomogła dojść naukowcom do tych wniosków była skamieniałość w postaci odcisku pozostawionego przez to stworzenie. Co ważne, badaczom z Australii udało się znaleźć całkiem sporo takich śladów. Niektóre z nich wykazują lekko przesunięte kontury, co jest właśnie wskazówką na umiejętność samodzielnego poruszania się. To – zdaniem pracujących na miejscu naukowców – było jednym z najbardziej ekscytujących momentów.

Kolejną niezwykłą ciekawostką, która wywołuje nomen omen pytania, jest charakterystyczny kształt znaku zapytania. To właśnie od tego elementu wzięła się nazwa stworzenia. Nieco mniejszy niż ludzka dłoń rozróżnia prawą i lewą stronę organizmu wraz z niezbędnym asymetrycznym skrętem. To aspekt obecny także u współczesnych zwierząt i ludzi. Quaestio simpsonorum może być jedną z pierwszych istot, które wykształciły u siebie tę cechę.

