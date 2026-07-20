Ile głębokiego snu potrzebuje człowiek? Możecie być zaskoczeni

Najwięcej korzyści czerpiemy z głębokiego snu

Chodzi o trzecią fazę snu, która to powiązana jest z regeneracją fizyczną, funkcjami odpornościowymi oraz konsolidacją pamięci. Michael Perlis, z Uniwersytetu Pensylwania, przyznaje, że idealna ilość snu zależy oczywiście od wielu czynników, takich jak chociażby wiek, płeć, poziom aktywności i stan zdrowia. Ale też naukowcy są już w stanie powiedzieć, ile snu takiego powinniśmy mieć, aby wykorzystać maksymalnie jego cenne właściwości. Korzyści takiego snu, możemy odczuć każdego poranka.

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Ile głębokiego snu potrzebuje człowiek?

Według Matthew Walkera profesora neurobiologii i inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Teksańskim w Dallas, u zdrowej osoby dorosłej w wieku od 18 do 65 lat, sen głęboki trwa od 15 do 23 procent nocy, czyli od około godziny do 90 minut. (Biorąc pod uwagę, że śpimy od 7 do 10 godzin).

Jak szybko zasnąć i przespać całą noc?

Eksperci doszli do wniosku, że najważniejsze jest słuchanie własnego ciała. Ospałość w ciągu dnia, problemy z pamięcią i trudności z koncetracją to właśnie objawy niedoboru snu głębokiego. Prawdziwym sygnałem ostrzegawczym jest ciągłe budzenie się niewyspanym, nawet po przespanej nocy. Aby wydłużyć czas głębokiego snu, musimy wdrożyć w życie dwie podstawowe zasady. Należy zadbać o regularny harmonogram i zacząć kłaść się spać wcześniej - głęboki sen jest na początku pierwszej połowy nocy, mówi Walker. Zatem, to co może nam pomóc to:

Konsekwentne, odpowiednio wczesne kładzenie się spać.