80 lat, a mózg jak brzytwa. Zaskakujące odkrycie odnośnie Super-Agers

80 lat na karku i mózg jak brzytwa

Chodzi o to, aby dożyć starości w zdrowiu - osoby posiadające te dwie zalety genetyczne są wyjątkowo odporne na demencję w starszym wieku. Okazało się, że populacja osób powyżej 80. roku życia może być także narażona na nosicielstwo wariantu genu związanego z niższym ryzykiem zachorowania na Alzheimera.

I choć geny nie są jedynym czynnikiem odgrywającym zasadniczą rolę, to wyjątkowa pamięć w podeszłym wieku jest częściowo zapisana w genomie osób należących do grupy Super-Agers.

To było nasze zaskakujące odkrycie. Chociaż wszyscy dorośli, którzy osiągają wiek 80 lat (bez orzeczenia demencji) wykazują wyjątkowe tempo starzenia się, nasze badanie sugeruje, że fenotyp Super-Agers można wykorzystać do identyfikacji grupy najstarszych dorosłych o obniżonym ryzyku genetycznym zachorowania na Alzheimera. cieszy się neuropsycholog Leslie Gaynor z Vanderbilt University Medical Center w USA.

Super-Agers to ludzie, których pamięć można określić jako wyjątkową w swojej kategorii demograficznej. Dorównuje ona pamięci osób o wiele młodszych. Badania obrazowe wykazały różnice w strukturze mózgu i jego odporności na blaszki amyloidowe (odpowiadają za Alzheimera) między Super-Agers a resztą populacji.

Naukowcy zapowiedzieli, że to dopiero początek badań w tym zakresie. Fenotyp grupy Super-Agers okaże się przydatny w dalszych badaniach nad mechanizmami zapewniającymi odporność na chorobę Alzheimera.