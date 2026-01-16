80 lat, a mózg jak brzytwa. Zaskakujące odkrycie odnośnie Super-Agers
Ogromne badanie, przeprowadzone na 18 000 osób wykazało, że rekordziści długiego życia, tzw. "Super-Agers" mają co najmniej dwie kluczowe przewagi genetyczne.
80 lat na karku i mózg jak brzytwa
Chodzi o to, aby dożyć starości w zdrowiu - osoby posiadające te dwie zalety genetyczne są wyjątkowo odporne na demencję w starszym wieku. Okazało się, że populacja osób powyżej 80. roku życia może być także narażona na nosicielstwo wariantu genu związanego z niższym ryzykiem zachorowania na Alzheimera.
I choć geny nie są jedynym czynnikiem odgrywającym zasadniczą rolę, to wyjątkowa pamięć w podeszłym wieku jest częściowo zapisana w genomie osób należących do grupy Super-Agers.
To było nasze zaskakujące odkrycie. Chociaż wszyscy dorośli, którzy osiągają wiek 80 lat (bez orzeczenia demencji) wykazują wyjątkowe tempo starzenia się, nasze badanie sugeruje, że fenotyp Super-Agers można wykorzystać do identyfikacji grupy najstarszych dorosłych o obniżonym ryzyku genetycznym zachorowania na Alzheimera.
Super-Agers to ludzie, których pamięć można określić jako wyjątkową w swojej kategorii demograficznej. Dorównuje ona pamięci osób o wiele młodszych. Badania obrazowe wykazały różnice w strukturze mózgu i jego odporności na blaszki amyloidowe (odpowiadają za Alzheimera) między Super-Agers a resztą populacji.
Naukowcy zapowiedzieli, że to dopiero początek badań w tym zakresie. Fenotyp grupy Super-Agers okaże się przydatny w dalszych badaniach nad mechanizmami zapewniającymi odporność na chorobę Alzheimera.
Wyniki badań zostały opublikowane w czaspiśmie "Alzheimer & Dementia".