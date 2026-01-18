Czy można wyczuć zapach strachu? Te zwierzęta to potrafią

Konie wyczuwają chemosygnały

Badanie przeprowadzone przez zespół francuskich naukowców wykazało, że zapach strachu w pocie ludzi wywołuje u koni wyraźne reakcje behawioralne i fizjologiczne. Autorzy publikacji w PLOS One opisują eksperyment, w którym 43 klacze rasy Welsh były eksponowane na wkładki nasączone potem od ochotników oglądających filmy wywołujące strach lub radość, albo na wkładki kontrolne.

W praktyce naukowcy pobrali próbki potu od 30 osób oglądających m.in. horror Sinister, umieszczając bawełniane kompresy pod pachami; próbki "radości" zebrano podczas oglądania zabawnych filmików z internetu. Kompresy umieszczono w specjalnych kagańcach z lycry przy nosach koni. Następnie zwierzęta te przeszły cztery testy – czesanie, nagłe otwarcie parasola, podejście człowieka i napotkanie nowego obiektu.

Konie wystawione na zapach strachu były bardziej płochliwe, dłużej wpatrywały się w obce przedmioty, miały wyższe skoki tętna i rzadziej inicjowały kontakt z człowiekiem — mimo że nie widziały żadnych sygnałów wizualnych od dawcy potu, co sugeruje działanie chemicznych sygnałów emocjonalnych.

Biologiczne źródło tego efektu to chemosygnały zawarte w pocie — mieszanina lotnych związków organicznych, które zmieniają się pod wpływem emocji i mogą modulować zachowanie odbiorcy. W badaniu mierzono też tętno i poziom kortyzolu w ślinie, co potwierdziło fizjologiczną reakcję koni na "zapach strachu".