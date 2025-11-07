Chude lata w USA. Trump wspiera szczupłe ciała... lekami

Leki na otyłość będą bardziej przystępne cenowo

To co ustali Biały Dom, jest wiążące. Donald Trump, przemawiając w towarzystwie przedstawicieli firm farmaceutycznych, ujawnił umowy z Eli Lilly i Novo Nordisk. Konsumenci zapłacą wkrótce mniej za leki na otyłość takie jak Wegovy, czy Zepbound.

Wiele leków na otyłość, także stosowanych w leczeniu cukrzycy, kosztuje na chwilę obecną ponad 1000 dolarów miesięcznie (nie są one objęte prywatnym ubezpieczeniem). Trump obiecuje, że konsumenci będą teraz mogli płacić znacznie mniejsze kwoty - od 245 do 300 dolarów.

Zyskają ci, których teraz nie było stać

Dzięki temu, wiele starszych i ubogich osób zyska dostęp do programów związanych z leczeniem otyłości.

Co z tego będą miały firmy produkujące leki? Co ciekawe, firma Eli Lilly poinformowała, że w ramach porozumienia z administracją Trumpa przez trzy lata uniknie ceł.

Poszczególne stany będą w różnym czasie przystępowały do programu Medicare, w którym beneficjenci będą uprawnieni do rozszerzonego dostępu do leków GLP-1.